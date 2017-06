VIDA CAMPIRANA DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

Mañana es lunes 5 de junio y en esta fecha estaremos conmemorando el Día Mundial del Medio ambiente fecha establecida por la ONU desde 1972 y este año tiene como lema "Conectar a las personas con la naturaleza".

El objetivo de establecer esta fecha dentro del calendario ecológico es crear conciencia sobre la importancia de cuidar el planeta Tierra nuestra casa grande y dimensionar la problemática ambiental y la forma en que cada uno como nación o individuo podemos participar para salvarlo.

Hoy el mundo está sufriendo una grave crisis ambiental que arrastra a todos por igual, acciones en las que el hombre ha participado como es la tala e incendios forestales provocados. La contaminación de agua, tierra y aire, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, la perdida de especies animales y vegetales y muchas otras acciones que están acabando con nuestra naturaleza.

Hoy el mundo requiere ciudadanos participativos, consientes y comprometidos con la naturaleza pero sobre todo contar con autoridades gubernamentales especialmente en los programas ecológicos, que estos funcionarios sean personas visionarios, que alcancen a ver la problemática ambiental y la atiendan oportunamente con programas responsables, estos funcionarios deben ser ante todo conocedores de su función y tener una gran vocación de servicio y amor por la naturaleza; es muy lamentable darnos cuenta que existen autoridades en donde no le dan importancia a las cuestiones ecológicas , por ejemplo aquí en la ciudad de Torreón Coahuila la Alameda Zaragoza tiene un gran déficit de arboles como los tuvo antaño y todo porque las autoridades ambientales no se han preocupado de rescatarla y el espíritu mercantilista prevalece en todo su extensión, es aquí un gran ejemplo de como nuestros parques están siendo cada vez mas amenazados por la nula autoridad que nos representa esta Alameda Zaragoza es sinónimo de tristeza, olvido, negligencia, apatía e irresponsabilidad lo que ha traducido en este y otros espacios públicos en deforestación, basura, contaminación visual, ambiental, etc… ¿que es lo que pasa con las autoridades que dejan mucho que desear y ahora mas que han estando talando las palmas que fueron dictaminadas con daño de amarillamiento letal, he platicado con expertos en este tema y coincidimos en que muchas de estas palmas podrían haberse salvado porque no todas estaban afectadas de esta enfermedad vegetal, creo que aquí no tuvieron la delicadeza de aplicarles un tratamiento adecuado para fortalecer a estas palmas, quiero continuar con este mismo tema ya que es patético pasar por la avenida Juárez en este camellón que existe al oriente después del bosque Venustiano Carranza desde donde tiempo atrás existían hermosas plantas de pericos que adornaban enormemente este camellón, aquí cabe una pregunta aquí no hubo amarillamiento letal ¿Cuál fue la razón de quitar estas plantas de pericos? Esto es un ecocidio en aparente pequeña escala y se llama ecocidio a la destrucción o la pérdida de ecosistema(s). Y esto desafortunadamente es ocasionado por nuestras propias autoridades y la nula o escasa participación de ciudadanos los cuales cada vez nos vemos más agobiados en nuestro diario trajinar de la vida y es por eso que al estar ocupados en nuestros actividades diarias hemos permitido que se realicen acciones como la ya mencionada, confiamos estas actividades en las autoridades que muchas veces resulta más contraproducente.

Que bueno que el lema que marca este año la ONU para conmemorar el Día mundial del medio ambiente es "conectar a las personas con la naturaleza" porque solamente de esta forma conectándonos con ella es como la podemos conocer, valorar, conservar, yo le invito amigo lector para que en la medida en que le sea posible disfrute cada pedacito de tierra de su jardín, de su parque o desde usted pueda disfrutar esos elementos tan maravillosos como es respirar el aire puro, admirar los bellos colores de plantas, flores y animales, degustar todos los frutos que la naturaleza nos da y que son nuestro alimento, escuchar el bello cantar de las aves con sus dulces trinos y la caída del agua en los ríos, disfrutar de esos bellos aromas a hierba y flores en fin un gusto a nuestros sentidos y como podemos disfrutarlos pues estando conectados con la naturaleza, salga lo mas seguido que pueda con amigos o en familia y camine descalzo entre la hierba y disfrute de todas las maravillas que nuestra madre tierra nos da… es hora de despertar, de reflexionar y de participar unidos porque salvar nuestro mundo es nuestro compromiso.

A continuación una bella melodía digna de reflexionar la cual es un icono propio para este día.

EL PROGRESO-ROBERTO CARLOS

Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible

Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible

Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran

Hacerme sentir bien conmigo

Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo

Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba

Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los

Mares ni ballenas desapareciendo por falta de

Escrúpulos comerciales Yo quisiera ser

Civilizado como los animales Lá, lá, lá, lá...

Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra

Muriendo Y en las aguas del río los peces

Desapareciendo Yo quisiera gritar que ese tal oro

Negro no es más que un negro veneno Ya

Sabemos que por todo eso vivimos ya menos Yo no…

Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no

Comprendo El comercio de armas de guerra de

Muertes viviendo Yo quisiera hablar de

Alegría en vez de tristeza mas no soy capaz

Yo quisiera ser civilizado como los animales

Lára, lára, lára, lára

Yo no estoy contra el progreso si existiera un

Buen consenso errores no corrigen otros eso es lo

Que pienso…

A propósito con el lema que para este año siguiere la ONU el siguiente pensamiento:

"En el bosque no hay WI-fi, pero te aseguro que ahí encontrarás una mejor conexión".

-Anónimo

