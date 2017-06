Resuelven 70 % de las quejas contra policías

EDITH GONZáLEZ

Los cuerpos de seguridad y de procuración de justicia continúan a la cabeza en las quejas que se presentan en la Segunda Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos, con sede en Torreón.

Según datos del organismo, del 1 al 31 de mayo de este año, la lista es encabezada por Fuerza Coahuila quien tiene 24 quejas; le siguen los Agentes del Ministerio Público de Torreón con 23; la Policía Investigadora con 17; la Policía Preventiva Municipal con 16 y luego la Secretaría de Educación con 14.

Entre los principales motivo de quejas están: ejercicio indebido de la función pública, detención arbitraria, dilación en procuración de justicia, lesiones, allanamiento de morada y robo.

El segundo visitador, Luis López, dijo que el 70 por ciento de estas quejas han sido resueltas a través de propuestas conciliatorias.

No obstante, los cuerpos policiacos y de procuración de justicia siguen en los primeros lugares a pesar de las capacitaciones que desarrolla la Comisión durante todo el año.

"Nosotros consideramos que se ha hecho una capacitación constante y creo que es multifactorial el tema del incumplimiento por parte de la autoridad en el tema policiaco, regularmente la misma naturaleza de la actuación se traduce en que las corporaciones tengan este tipo de comportamiento", dijo.

Según la página web www.cdhec.org.mx en lo que va del año se han emitido 27 recomendaciones de las cuales únicamente una fue por una queja interpuesta en Torreón. Se trata del expediente CDHEC/2/2015/ en contra del Grupo de Armas Tácticas Especiales de Torreón por tortura y detención arbitraria. La queja se presentó el 30 de septiembre de 2015 y la recomendación se emitió el 14 de marzo de 2017.

El segundo visitador explica que luego de que se emite la recomendación, se notifica a la autoridad, quien determinara si la acepta o no. De aceptarse, inicia el cumplimiento, el cual es supervisado por Derechos Humanos y si no se cumple se da vista al Congreso del Estado, para que la autoridad justifique el incumplimiento. Hasta el momento, la Segunda Visitaduría no ha dado vista al Congreso del Estado por este motivo.

