Los jóvenes "no deben guardar silencio. No tenemos derecho a quejarnos después si no participamos y dejamos que los demás tomen decisiones por nosotros".

Aunque algunos universitarios dijeron sentirse "confundidos" y saturados por la "guerra sucia" que predominó durante las campañas políticas, hoy domingo, hacen un llamado a la juventud para que salga a emitir su voto de forma razonada y partiendo de las propuestas de cada candidato.

"Hay mucha confusión por la gran cantidad de candidatos que se registraron, pero si de algo estamos seguros los jóvenes, es que necesitamos un cambio, es muy importante salir a votar y demostrar que estamos comprometidos, es nuestro derecho y obligación", dijo Ismael González, un estudiante.

Para Ana Karina Carrera Murga, este día, dicho sector de la población tiene una gran responsabilidad. "Es importante que voten, igual muchos no estamos conformes con los candidatos pero hay que hacer algo, ustedes jóvenes, son todo el futuro y todo lo que se viene, es para ustedes, necesitan ser proactivos para tener un mejor Coahuila, no sería culpa de una persona o partido, sería culpa de nosotros si no salimos a votar", expresó.

A Danna Mendoza, otra estudiante, no le convence ningún candidato, ni a la gubernatura, ni a la presidencia municipal. Sin embargo, dice que el voto "es la voz".

"Probablemente no nos agraden los candidatos, al menos ese es mi caso, pero voy a salir a votar por el menos peor, espero que cumplan lo que prometen porque cuando están en el poder, no hacen lo que dicen", mencionó.

Los jóvenes, que representan la tercera parte del listado nominal del INE, buscan mayor seguridad para las mujeres, precios más accesibles en el transporte pública y becas para los estudiantes, por mencionar algunos.

"No vendan el voto, te dan 500 pesos pero los próximos seis años ¿qué?, salgan a votar no les cuesta nada".

Ayer, alumnos de diversas instituciones educativas de la región que forman parte del proyecto "Cocoa" (Conciencia, Compromiso y Acción), se reunieron en el Bosque Urbano de Torreón.

