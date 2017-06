Suman 9 muertos tras atentados en Londres; 3 de ellos terroristas

Seis personas fueron asesinadas y otras veinte resultaron heridas este sábado a consecuencia de los atentados cometidos en Londres, en los que tres terroristas fueron abatidos por la policía, confirmó hoy Scotland Yard.

En una comparecencia ante los medios, el jefe de la unidad antiterrorista de la policía británica, Mark Rowley, indicó que el cuerpo cree que "tres personas estuvieron involucradas" en los ataques perpetrados en la noche del sábado en el Puente de Londres y en el cercano mercado de Borough.

No obstante, para corroborar esa hipótesis, el policía puntualizó que aún es necesario llevar a cabo "más investigaciones para estar seguros al cien por cien".

En un comunicado difundido en su web oficial, Scotland Yard reveló que los agentes fueron llamados sobre las 21.00 GMT para atender el suceso ocurrido en el citado puente londinense, donde un vehículo arrolló a los viandantes para continuar hacia el mercado.

Una vez allí, los sospechosos abandonaron el vehículo y procedieron a apuñalar a las personas que se iban encontrando por ese área, incluyendo a un agente de policía, que fue herido de gravedad, según la policía.

Los policías armados respondieron a los incidentes "con mucha rapidez y valentía, enfrentándose a tres sospechosos varones, que murieron por disparos en el mercado de Borough", de acuerdo con la nota.

La Policía Metropolitana de Londres (Met) indicó además que los sospechosos llevaban "lo que parecían chalecos con explosivos, que luego resultaron ser falsos".

La policía volvió a instar a los ciudadanos a "evitar" las áreas del Puente de Londres y el mercado de Borough.

