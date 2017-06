Tres incidentes violentos paralizan Londres

La Policía de Londres se encuentra esta noche en emergencia luego que una camioneta atropelló a un número indeterminado de peatones, un hombre atacó a comensales en un restaurante y varias personas fueron heridas con arma blanca en un mercado.

A través de Twitter, la Policía Metropolitana de la capital británica informó sobre los tres incidentes violentos ocurridos la noche de este sábado, uno registrado en el puente de Londres, otro en el mercado de Borough y uno más en el área de Vauxhall.

La policía señaló que sus oficiales están atendiendo los incidentes, pero no ha ofrecido mayores detalles al respecto. Imágenes transmitidas por la televisión muestran que la policía arrestó a un hombre, pero se desconoce con cuál de los tres hechos estaría vinculado.

En el primer incidente, una camioneta blanca arroyó a un número indeterminado de peatones sobre el Puente Londres y dejó a su paso entre 15 y 20 personas heridas, aunque las autoridades no han confirmado una cifra de víctimas.

Cerca de ahí, en el mercado Borough se reportó un ataque con arma blanca, al que siguió un tiroteo y poco después se suscitó otro hecho violento contra comensales en un restaurante, sin que por ahora se haya especificado la cifra de posibles víctimas.

La policía ha pedido a la población que evite las zonas donde se han registrado los incidentes, para permitir el trabajo de los oficiales y de los equipos de socorro.

The incident at #Vauxhall is a stabbing and is not connect to the incidents at #LondonBridge & #BoroughMarket