Promocionan melón y sandía en 'Face'

En esta temporada de cosecha de melón y sandía, la página de Facebook Yo Lagunero lanzó una campaña para promocionar el consumo de estos y otros productos que se dan en la región.

Con el Hastag #ConsumeLagunero, la campaña se lanzó el 25 de mayo y a la fecha cuenta ya con más con 124 mil vistas.

"Buscamos animar a la gente que consuma directamente de los productores porque la bronca con ellos es que les regatean mucho los supermercados la compra de sus productos y al final su ganancia no es la misma, entonces si compras directamente a ellos les beneficia más y ahí hay un flujo de economía en la región que es lo que se necesita", dijo Ximena Sofía Fernández LaFuente Rodríguez impulsora del proyecto.

Además de promover el consumo de lo local, invita a los productores a que envíen sus datos y los lugares en los cuales se colocarán para la venta de sus productos con el objetivo de anunciarlo en la página e invitar a la gente a acudir.

El proyecto Yo Lagunero, tiene tres años. Comenzó con una imagen con algunos regionalismos que fue ampliamente compartida a través de redes.

"Esto se me ocurrió porque estuve un año fuera viviendo en Tijuana y típico que te preguntan ¿Qué es un moyote? ¿Qué es un asquel?, entonces regreso acá y me di cuenta que la identidad de lo que es La Laguna se está perdiendo, no hay ese sentido de pertenencia, de identidad, ya no hay ese orgullo de decir 'soy Lagunera', entonces esto empezó con una imagen de las palabras que utilizamos y muchos se identificaron".

La página promociona además, todo lo referente a la producción regional, ya sean libros escritos por laguneros laguneras, sitios, restaurantes, etc.

Actualmente Yo Lagunero, cuenta con cuatro "aliados" diseñados por la administradora: Moyo, que muestra los sitios emblemáticos e históricos de la región; Pancho el Asquel que promueve la gastronomía; Don Melón, el cual invita a la gente a consumir los productos de casa y Señorita Noa que muestra la flora de la región y cómo cuidarla. Además, por el proceso electoral que se vive, la página también promueve el voto e información relacionada con el proceso.

A través de Yo Lagunero se pueden adquirir souvenirs, playeras, tazas y diversos artículos con frases o sitios icónicos de la región.

Redes Se apoyan. ⇒ La campaña se lanzó el 25 de mayo y cuenta ya con más con 124 mil vistas. ⇒ Actualmente Yo Lagunero cuenta con más de 8 mil seguidores. ⇒ La campaña #ConsumeLagunero ha sido visto por más de 150 mil personas. ⇒ La página busca promover la identidad lagunera.

Creatividad. Con la página y su creatividad, Ximena Sofía Fernández, busca promover la identidad lagunera. (EDITH GONZÁLEZ)

