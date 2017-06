Advierten violencia e impunidad en el país

ALCALDES DE TODO MéXICO VEN RIESGOS

Alcaldes de 122 municipios de México y de diferentes partidos políticos alertaron sobre la impunidad y la violencia creciente en el país.

"No hay estado, ciudad, región, municipio que no haya padecido o que no sufra ahora mismo los estragos de la violencia que destruye la vida social, que debilita hasta casi extinguir al Estado, y que hace de la justicia algo inalcanzable", señalaron. En un pronunciamiento, convocaron a un gran "Acuerdo Nacional por el Futuro de México" en el que se discutan y busquen soluciones a los problemas de inseguridad.

"La violencia presente en gran cantidad de crímenes, que impunes, despojan de su vida y su patrimonio a millones de personas; que se han vuelto cotidianos y han hecho posible que el miedo, la inseguridad, la angustia, invada los hogares de las familias mexicanas", reprocharon.

"Sufrimos la impunidad de la delincuencia que anula toda autoridad y nos convierte en una nación sin la fuerza legítima para sancionar a los que cometen ilícitos".

Asimismo, hicieron un reclamo por la corrupción que, señalaron, propicia gigantescas incuantificables pérdidas económicas.

"Pero más grave aún es el costo del deterioro moral y del retroceso ético que han destruido parte importante del tejido social y que convierten a una buena parte de las instituciones del Estado y de los gobiernos en entes inútiles e inservibles para la gente", apuntaron.

La Conago propuso una serie de acciones para combatir el robo de combustible de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), como aplicar la extinción de dominio a los inmuebles propiedad de los criminales dedicados a la ordeña, así como exhortar a la empresa a aplicar exámenes de control de confianza a su personal.

Miguel Ángel Mancera, presidente de la Conago, explicó que se debe restar poder económico a los llamados huachicoleros, por lo que una forma es incluir en el Catálogo de Extinción de Dominio el delito de robo de combustibles.

