Verdades y Rumores

Cuentan que además de los militantes que partidos políticos querían colar como observadores electorales, el INE anda investigando otros asuntos igual de truculentos que pueden manchar el proceso electoral. Nuestros subagentes disfrazados de urnas embarazadas nos comentan que a la mesa del consejo del Distrito 06 con sede en Torreón llegó una denuncia de una sección ubicada en un sector popular del suroriente de la ciudad que da una idea de a cuánto se está cotizando el voto y los no votos en tierra. Según el reporte, una lideresa tricolor llegó a un domicilio a preguntar por quién iban a votar en esa casa y la persona que abrió la puerta se negó a responder. Luego, dicen, al percatarse de que la persona interrogada sería funcionaria de casilla, la dama militante sacó de su bolsa 3,000 pesotes para ofrecérselos bajo la premisa de que lo único que tenía que hacer era hacer perdidizos unos cuantos votos del partido opositor.

Ante la negativa, según cuentan, la lideresa se retiró para después volver con refuerzos y 5,000 pesotes en la bolsa con los que le hizo una oferta más tentadora. Casi temblando, el ciudadano volvió a negarse y corrió a contarle a quien no precisamente más confianza le tiene: la Procuraduría de Justicia, en donde, según dicen, le comentaron que con todo gusto le recibían la denuncia, pero que volviera “mañana”. Los subagentes comentan que este tipo de casos se multiplicarán mañana y no sólo con el partido en el poder, sino también con los opositores, principalmente el blanquiazul, de quien se comenta que también tiene una estrategia muy afinada para contrarrestar la del PRI. A ver de qué cuero salen más correas o, mejor dicho, de qué bolsa salen más billetes.

***

A unas cuantas horas de que se lleve a cabo la jornada electoral, los problemas han comenzado a surgir en algunas colonias del poniente de Torreón. Nuestros subagentes disfrazados de baches y hoyancos nos informan que en algunos sitios que serán habilitados como casillas para la votación de mañana domingo han sido vandalizadas, rotas o de plano desaparecidas las lonas que sirven como orientación para los electores que tienen que ejercer el sufragio en esos lugares. Cuentan que hasta el momento se desconoce quién o quiénes estén cometiendo esos actos que, se acuerdo con la ley, representan un delito. Lo raro del asunto es que parece ser una acción deliberada más que una travesura ocasional y algunos amantes del sospechosismo consideran que la intención es desorientar a los votantes para que no puedan cumplir con su derecho y obligación ciudadana. Este hecho se suma al titipuchal de broncas que trae el Instituto Electoral de Coahuila en la organización de lo que, dicen, será la jornada más compleja en la historia de la entidad. En este tenor, se espera que, además de las complicaciones propias del día -acarreo, sustos, compra de votos y demás-, los funcionarios de casillas tarden más de lo normal en el conteo de los sufragios por partido -que son 15- y que, por lo tanto, ni el conteo rápido ni el PREP estén temprano. Así que, en el contexto de una elección apretada como se espera, vaya preparando el café porque todo indica que las primeras noticias de un resultado certero se van a dar ya entrada la madrugada del lunes.

***

Los municipios conurbados de La Laguna siguen dando ejemplos de lo mucho que les importa la coordinación metropolitana. Uno de éstos es el hecho de que el municipio de Gómez Palacio no se sumó a la petición para establecer la Ley Seca con motivo de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo cuatro de junio en Coahuila, como una forma de contener el consumo de bebidas alcohólicas en la zona conurbada, cosa que sí hizo, aunque de manera parcial, el municipio de Lerdo. El argumento en este caso fue, de parte de las autoridades gomezpalatinas, que no hubo una solicitud formal y además era un tema que escapaba de su jurisdicción. Incluso, el síndico municipal José Lorenzo Natera declaró que si las autoridades recurrían al decomiso de bebidas alcohólicas a quienes las hayan comprado en territorio duranguense en su ingreso a Torreón, incurrirían en una violación a sus derechos y garantías, pues es producto adquirido de manera legal dado que la prohibición no estaría vigente en esta entidad, y casi un atentado de lesa humanidad con el calor que está haciendo. “Mientras el producto esté cerrado no debe haber problema, la Constitución establece la libertad de tránsito y una autoridad municipal no debe impedir ese derecho constitucional”, dijo en defensa de los amantes de las bebidas espirituosas. Otro ejemplo de coordinación es el color del puente Carlos Herrera-Falcón que todavía no entra en operaciones, pues mientras en la parte de Durango fue pintado de amarillo tráfico, en Coahuila se colocó el color rojo de la misma forma que se ha hecho con toda la infraestructura urbana en la actual administración. La falta de coordinación quedó en evidencia y ahora será la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope) la que solicite a Coahuila emparejar el color, cosa que no ha ocurrido a pesar de que se ha denunciado este penoso asunto varias veces.

***

El que ha brillado por su ausencia en varios actos públicos, dejando sin voz ni presencia al gobierno de Durango, es nada menos que el subsecretario de Educación Pública, Cuitláhuac Valdés, al no atender invitaciones importantes como la entrega del reconocimiento al mérito académico la Comunidad de Instituciones de Educación Superior de La Laguna (Cieslag), comunidad que alberga a 33 instituciones de la Comarca Lagunera. El acto fue celebrado en el teatro Alberto M. Alvarado, donde alumnos, autoridades y padres de familia presenciaron la entrega de los reconocimientos en categorías como: Mérito Docente, Mérito Académico Estudiantil, Liderazgo Universitario y Responsabilidad Social. A este evento acudieron representantes de los gobiernos de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo pues se trata de busca motivar a la excelencia educativa, cosa que podríamos pensar debiera ser tema de interés para el subsecretario de Educación. Otro evento en que prefirió evitar la fatiga de asistir fue la ceremonia de graduación de la Universidad Politécnica, en donde le hizo el desaire al rector Luis de Villa, exalcalde de Lerdo. Y, es más, dicen que ni siquiera un representante mandó. Pero eso sí, no en todos lados queda mal, el subsecretario tuvo el buen tino de acudir a la graduación de la Universidad Tecnológica de La Laguna de Durango, allá rumbo a Villa Juárez, en Lerdo, universidad para la cual, como sabrá perspicaz lector, el desaparecido empresario don Carlos Herrera donó bastantes hectáreas. Ahí pues queda de manifiesto con quien Don Cuitláhuac busca quedar bien o por lo menos no quedar mal.



Etiquetas:

Más de EDITORIAL

... Anterior Siguiente ...