Roger Waters lanza disco inédito

El músico Roger Waters anuncia que este viernes 2 de junio se llevará a cabo el lanzamiento global de su nueva placa discográfica Is this the life we really want?.

El nuevo álbum de Waters, exintegrante de la emblemática banda Pink Floyd, es un comentario inquebrantable sobre el mundo moderno y los actuales tiempos de incertidumbre.

Amused to death, el último álbum de estudio de Waters, fue una reflexión sobre la cultura popular del momento, en el que exploró el poder de la televisión. Ahora, con el disco subsecuente, recapacita sobre el mundo moderno.

Producido y mezclado por Nigel Godrich (Radiohead, Paul McCartney, Beck, U2, From the Basement), el nuevo álbum, inlcuye 12 nuevas composiciones y grabaciones de Roger Waters.

Por otro lado, Waters comenzó el pasado 26 de mayo la gira Us + Them Tour que arrancó en Kansas City y recorrerá hasta el 29 de octubre próximo, concluyendo en Vancouver, Canadá.

El álbum se lanzará en su versión CD en un soft pack de cuatro paneles y en su versión LP en un doble vinil 180 gramos, así como en todas las plataformas digitales.



