'Clausuran' Procuraduría para exigir avances en investigaciones de feminicidios

Por los nulos o escasos avances en las investigaciones de feminicidios y homicidios de mujeres, así como el mal trato dado a sus familias, la Red de Mujeres de la Laguna realizó una clausura simbólica de las instalaciones de la Procuraduría de Justicia Región Laguna I.

A las 7:30 de la mañana de hoy, el grupo de feministas, acompañadas de familiares de mujeres asesinadas, colocó en la puerta de acceso a la Procuraduría, cinta amarilla similar a la que utilizan para acordonar las áreas a investigar, y unos carteles con distintas leyendas, una decía “clausurados por ineptos”.

Las integrantes de la Red se apostaron a la entrada formando una valla, sin embargo permitieron el paso tanto a los y las trabajadoras como a las personas que acudieron a realizar un trámite.

“Lo único que pretendemos es hacer presencia para demandar que los servidores públicos hagan lo que tiene que hacer, no pedimos ningún trato preferencial, ni cosas extraordinarias, simplemente estamos exigiendo que cumplan con lo que es obligación del estado”, dijo Adriana Romo, vocera de la Red.

Hasta el momento, la Red cuenta con cinco casos documentos en donde los feminicidios u homicidios de mujeres no presentan ningún avance. En el proceso tampoco han visto “que haya el profesionalismo que pudiéramos esperar de parte del ministerio público, peritos y los agentes, nos encontramos con cosas tan absurdas como el que digan que no pueden entrar a ‘x’ colonia, para entregar alguna notificación, porque ellos no entran ahí ¿cómo?”, señaló Romo.

Cristela Soto, madre de Daysi Viridiana Martínez, joven que señala fue asesinada por su pareja, refirió malos tratos por parte de las autoridades, lo que fue reafirmado por Guadalupe Vaquera, integrante de la Red, quien expuso al delegado Jesús Jasso Fraire, que los ministerios públicos, “se molestan” cuando acuden a pedir información sobre el avance de la investigación.

Por su parte el delegado quien arribó a las 8:30 de la mañana, dijo que está en la mejor disposición de atender los casos y acordó una reunión el próximo viernes a las 9 de la mañana tanto con las familias como con miembros de la Red.

Cabe mencionar que la Red de Mujeres sostenía pláticas con las autoridades de procuración de justicia y las encargadas de atender a las mujeres en situación de violencia, sin embargo estas fueron suspendidas cuando el grupo anunció la intención de solicitar la Alerta de Género, mecanismo contenido en la Ley General de Acceso de la Mujer a una Vida Libre de Violencia.



