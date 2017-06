Paran labores en 566 telesecundarias

EXIGEN LA REGULARIZACIóN DE 369 MAESTROS

Un total de 566 planteles del Sistema Estatal de Telesecundaria (Setel) pararon labores este lunes y colocaron banderas rojinegras en señal de huelga, a partir de las 12:00 horas, con el argumento de que autoridades de este subsistema han incumplido con una serie de demandas contenidas en un pliego petitorio, principalmente, la relacionada con la regularización de 369 maestros, 70 corresponden a la zona de La Laguna.

En este sentido, el secretario general del Sindicato Estatal del Magisterio al Servicio de Telesecundaria (SEMST), Manuel de Jesús Barrón Terrones expuso que la decisión de suspender labores académicas está fundamentada en el consenso de la mayoría de los docentes y la cual sólo se levantará en cuanto haya respuesta favorable a sus demandas.

"De acuerdo con una reunión de Consejo General de Huelga que tuvimos el martes de esta semana, en la que estuve presente dando a conocer lo que se llevaba de adelanto del pliego petitorio, ellos mismos, los secretarios delegacionales y los secretarios de Organización, el miércoles estuvieron en consenso con la base y todo fue para que se llevara a cabo esta exigencia, que nos permite la ley", añadió.

El argumento para no responder favorablemente a sus demandas, dijo, es en el sentido de que el Gobierno del Estado no dispone de los suficientes recursos económicos; no obstante, subrayó que el sindicato no está cerrado al diálogo para alcanzar acuerdos que favorezcan a ambas parte.

Por su parte, el director general del Setel, Teodoro Ortiz Parra mencionó que la mayoría de las demandas que esgrime el sindicato son de "minuta nacional", aunque reconoció que el problema más fuerte es el de 369 maestros que está en el ámbito de la Secretaría de Educación del Estado de Durango y que se están realizando las gestiones correspondientes en la Ciudad de México.

La respuesta que se ha dado en este sentido, admitió, no le satisfizo al sindicato y es lo que derivó en el estallamiento de huelga que afecta a 19 mil 871 alumnos en 566 escuelas telesecundarias.

En La Laguna de Durango, más de 2,200 alumnos de las 97 escuelas telesecundarias se quedaron sin clases.

Estalla huelga Al mediodía, estalló a huelga el Sindicato del Setel. Al mediodía, estalló a huelga el Sindicato del Setel. ⇒ Se dio en los 39 municipios del estado. ⇒ Miles de alumnos se quedaron sin clases. ⇒ Maestros piden que se regularicen a más de 300 maestros.

Tiempo. A las 12:00 horas de este jueves se dio por iniciada la huelga de 566 planteles de telesecundaria, en los 39 municipios.

