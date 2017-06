Patria, una gran provocación

YOHAN URIBE El Siglo de Torreón

Patria I, publicado por editorial Planeta y escrito por Paco Ignacio Taibo II, es el resultado de años de investigación histórica basada en documentos de primera mano y cerca de 400 entrevistas que develan lo ocurrido de 1854 a 1858, es decir, el período comprendido entre la Revolución de Ayutla a la Guerra de Reforma.

→ ¿Feliz con el recibimiento de este nuevo libro?

Muy padre, la primera presentación del libro fuera del área metropolitana fue en Torreón, y se vendieron muchos libros, el debate estuvo muy cálido, la gente interesada preguntando, y además con un tipo de público que es el que más me gusta, una mezcla de gente de 40 a 60 años, adolescentes, jóvenes, eso me emocionó mucho.

→ ¿Abordas un período histórico no tan popular como la Revolución y la Independencia?

La Independencia y la Revolución son dos momentos claves para querer a México mirando hacia el pasado; pero La Reforma había estado muy descuidada, y cuando me puse a trabajar en esto, la pregunta que me he hecho constantemente es ¿cómo yo no sabía esto?

Cómo me faltaba amarrar la caída de la dictadura de Santana, con el inicio de la Guerra de Reforma con la intervención francesa, como se me presentaban por todos lados, cómo se me iban personajes clave; Yo aquí me reencontré con Melchor Ocampo y me fasciné con las biografías y las historias.

→ Un trabajo de muchas horas...

Trabajé muchas horas de investigación en este libro, hay detrás de el 15 o 20 años de trabajo y dos años de narración para terminarlo.

→ ¿Con el tradicional estilo de Taibo II para acercar la historia?

Yo quiero acercar, quiero tocar al lector, cuando se presentan las biografías de Juárez, Ocampo, Escobedo, González Ortega, están escritas en segunda persona, el autor les habla de tú, y es algo que toda mi vida había querido decirles:

¡Óyeme Benito, cómo demonios terminaste guiando tabacos en Tampa, Florida, perseguido por Santana!, o preguntarle ¿de dónde sale este tono dicharachero que te acompañará toda la vida Melchor Ocampo?, o a Mariano Escobedo, ¿de dónde te volviste general de los Ejércitos Rojos?

→ Una historia colectiva además...

Yo quería crear este tono de intimidad con los personajes centrales, pero presentar un libro que no es la historia de un personaje; Patria no es la historia de Juárez, es la historia del liberalismo rojo, de 25 personajes claves de la historia.

→ ¿También es un texto para entender la actualidad política y social?

Sobre todo el contrapunto; frente a un país de honestidad suprema, de gobernantes que nunca se metieron ni un centavo del erario público en el bolsillo, con el actual país de la corrupción. Entonces es un espejo duro para ponerlo en frente a la falta de mentalidad patriótica y la sobra de mentalidad servil del gobierno mexicano ante los Estados Unidos, pues la actitud de Juárez frente a la intervención francesa, española e inglesa.

→ Espejo también de hombre que fueron ejemplo...

Es un espejo duro, cuando alguien te dice que la corrupción es inherente a México, pues no, agarro Patria y le pego con él en la cabeza, Juárez tuvo 50 ministros y ni uno de ellos fue acusado del más mínimo acto de corrupción a lo largo de su trayectoria, la mayoría de ellos murió pobre.

El dos veces ministro de hacienda Guillermo Prieto le faltaban botones en su saco el día en que lo enterraron, eso es una manera de entender la patria, y el título es una provocación, yo sé, es una palabra vieja, gastada, limada por tantos años de demagogia y por eso quería volver con ella.

→ ¿Por qué en período muy corto de la historia pasaron tres conflictos?

Pasó de todo en esos años, el debate constitucional, las intervenciones, las asonadas, los motines, los conflictos ideológicos, el debate contra el clero, la presencia del mejor ejército del mundo combatiéndonos, un imperio traído de ultramar, Maximiliano en el barco en el que viaja trae dos loros del Brasil, o bien los hubiera comprado en Veracruz y hubieran sido loros que hablaban español.

El absurdo, las pequeñas historias son fascinantes, cuando te metes en este universo, y espero poder comunicar esto a mis lectores, es fascinante.

→ ¿Era tan letal el ejército francés?

Sí, además no es broma, cuando hemos oído tantas veces el mejor ejército del mundo, tú puedes pensar que esto forma parte de la historia de bronce, pues no. Me estudié con cuidado el ejército francés que intervino en México, lo seguí en la guerra de Crimea, la intervención italiana, la guerra de Argelia, es un ejército que en la guerra de Crimea los ingleses quedaron en ridículo frente a los franceses combatiendo a los rusos, sin duda el mejor del mundo.

→ ¿Se está leyendo más historia ahora gracias a formas de narrar como la que hoy presentas?

Yo creo que se está leyendo mucho más, el maestro de escuela está dudando más de los libros de texto y empieza a platicar con sus alumnos de otras historias, he recibido cientos de mensajes de maestros de escuela diciéndome que usaron mi programa del cura Hidalgo con sus alumnos y les gustó mucho, salieron contentos, es decir, yo creo que funciona y está pegando fuerte.

Lo que pasa es que en la oleada ha llegado cada patán haciendo historias patito, sin trabajos de investigación seria, conservadores y chafas, y es lamentable. No sólo ha sido positivo este renacer del interés por la historia y la lectura, también como todos los barcos trae lo malo atrás.

La edición

En México, durante el siglo XIX, un grupo de pensadores liberales constituyó la columna vertebral para levantar un país sacudido por revueltas y la vergüenza de la derrota, para reivindicar el federalismo como un sistema capaz de acotar el presidencialismo, y demostrar que puede impulsarse a educación popular y la modernidad sin pasar por actos de deshonestidad.

El libro es el primero de una serie de tres que abordarán un ciclo de 14 años, que es cuando realmente inicia la construcción de un país al que se le ha impuesto una historia de cartón, hueca en su contenido, que aleja y divide, y que ha contribuido a validar creencias falsas, como aquellas que hablan de que los mexicanos son un pueblo de "agachones" y corruptos.

Trabajador. Historiador y escritor Paco Ignacio Taibo II, es, entre otras muchas cosas, un hombre de estudio, investigador incansable, que cada vez que aborda un proyecto, lo cuida con un rigor impresionante, ejemplo de ello, su más reciente libro que lleva por título Patria.

