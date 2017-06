México pone orden en último amistoso

EFE

EAST RUTHERFORD, EUA. - Un partido muy sencillo, sólo duró 15 minutos. Parecía interescuadras hasta por la combinación de los uniformes. Jesús Corona enganchó hacia adentro, hacia el área, se quitó a Keogh primero, a Horgan después, irlandeses que veían de muy cerca el talento del mexicano. Definió al ángulo izquierdo de Darren Randolph, un gol que destrozó a un voluntarioso equipo irlandés al inicio del partido, pero de muy escasa calidad.

Redondeó el buen momento mexicano una falta del capitán McClean sobre Carlos Vela, pese a que no parecía penalti, Raúl Jiménez lo aprovechó y anotó el segundo con excelsa ejecución. Dos goles que le vinieron a dar tranquilidad a todos, a los aficionados en el MetLife, al cuerpo técnico y a los dos debutantes, Rodolfo Cota y Jorge Hernández.

La Selección se divirtió con Irlanda, no fue rival, fue un buen entrenamiento público que dejó una imagen positiva derivada de la presencia desde el inicio del partido de los futbolistas con mayor talento en este momento, Carlos Vela, Jonathan dos Santos, Raúl Jiménez y Jesús Corona, que demuestran que se juegue contra quien sea deben ser titulares.

La goleada se consumó en el segundo tiempo, con el reacomodo del equipo tras los cambios ordenados por Juan Carlos Osorio. Entró Layún por Salcedo, Alanís por Moreno, Oribe por Herrera. Reapareció Rafael Márquez, quien no jugaba desde el 24 de marzo, cuando salió en el eliminatorio contra Costa Rica a los 61 minutos. Recuperado empezó ya a tomar ritmo ante irlandeses.

Le dio minutos a Aquino que ingresó por Corona y a Orbelín que tomó el lugar de Jonathan. Tal fue la fiesta este jueves, que parecía un partido de colegio, todos deben jugar para que no se enojen.

Stephen Gleeson decoró el marcador gracias a un error del defensa del Guadalajara, Oswaldo Alanís, era tal la confianza con la que jugaban, que la relajación apareció en el defensa central.

La Selección rompió la concentración y se reencuentra el domingo en el CAR para la eliminatoria contra Honduras y Estados Unidos en el Azteca. Serán 26 jugadores los que elegirá Osorio, cortará a seis futbolistas de esta gira.

Un hecho curioso: antes del inicio del juego llega un boletín del jefe de prensa de la Selección: "Se informa que para el encuentro de la Selección Nacional de México vs Irlanda, no estarán disponibles para jugar, por decisión estrictamente táctica del director técnico, Juan Carlos Osorio, los siguientes jugadores: Alfredo Talavera, Luis Reyes, Érick Gutiérrez, Andrés Guardado, Hirving Lozano, Jürgen Damm", como si los cambios en la alineación no fueran siempre "decisión estrictamente táctica" del entrenador.

Raúl Jiménez celebra su anotación en el partido en que la Selección Mexicana de futbol derrotó a Irlanda. (AP)

