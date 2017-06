Vigilarán el proceso más de 700 policías

TORREÓN, COAH.-

SE COORDINARáN CON LOS CAPACITADORES ASISTENTES ELECTORALES

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Un total de 767 elementos de las diferentes corporaciones policiales serán los encargados de la Seguridad el día de la Jornada Electoral quienes estarán en comunicación constante con los Capacitadores Asistentes Electorales del INE y sus supervisores, que estarán presentes en cada una de las casillas, incluso las más alejadas.

Karina Hernández Trejo, Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital 05 informó que las corporaciones que participarán son: la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Fuerza Coahuila y la Policía Metropolitana, quienes estarán atendiendo no sólo el municipio de Torreón, sino también Matamoros y Viesca, en el caso de las dos últimas.

"Ellos tienen un sistema informático en el que van a ir registrando cómo está el flujo de votantes, qué tanta gente hay concentrada en las casillas, y van a tener por radio, comunicación con su centro de operación para cualquier detalle que haya en la jornada electoral".

Por ejemplo si un presidente de casilla quiere retirar a alguien porque está haciendo disturbios, dará aviso a la Junta Local a través de los CAES "y nosotros le vamos hablar a la Policía Municipal, y ellos a su vez, dar aviso a la unidad más cercana para que acuda más rápido a la casilla", dijo.

Hernández comentó que las casillas más alejadas como las ubicadas en la Flor de Jimulco y el Tanque Aguilereño, que se encuentran a una hora y media del centro de Torreón, será atendidas por una unidad de la DSPM Torreón.

Ni la Junta Distrital 05 ni la 06 que trabajarán en coordinación, tienen identificadas casillas como focos rojos, sino "amarillas", más que por cuestiones de seguridad, por la presencia de lideresas de partidos.

"Lideresas que a lo mejor que le han estado diciendo a los funcionarios: no vayas a votar, dame tu credencial, etc. Le hemos dado el reporte, pero el personal de la Fepade de cualquier movimiento que nosotros nos es reportado y hacen rondines, pero hasta ahorita no han encontrado nada", dijo Hernández Trejo.

Seguridad Operativo para la Jornada Electoral: ⇒ Participarán Dirección de Seguridad Pública Municipal, Fuerza Coahuila y la Policía Metropolitana. ⇒ Los CAES y Supervisores del INE serán el enlace entre la autoridad y las corporaciones. ⇒ No se tienen identificados casillas como "focos rojos" por la inseguridad, sino "amarillos" por la presencia de lideresas. FUENTE: INE

Operativo. Fuerza Coahuila vigilará no sólo Torreón sino también Matamoros y Viesca. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Etiquetas: elecciones coahuila

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...