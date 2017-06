Nahle pidió deslindar a AMLO de escándalo, dice Eva Cadena

CIUDAD DE MÉXICO.-

A un día de afirmar que las giras de Andrés Manuel López Obrador, líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), son producto de un financiamiento ilegal, Eva Cadena aseguró que la coordinadora de los diputados de Morena, Rocío Nahle, le pidió no involucrar al ex candidato presidencial en el escándalo.

Eva Cadena, la ex candidata a la presidencia municipal de Las Choapas, en Veracruz, aseguró que al darse a conocer el primer video en el que presuntamente recibe dinero destinado a AMLO, se comunicó con Nahle, coordinadora de Morena en el Congreso federal, para notificarle de la situación.

De acuerdo con la versión de Cadena, Nahle le indicó "Deslinda totalmente al licenciado y repórtate con (la comisión de) honor y justicia (de Morena).

Esta mañana de jueves, Eva Cadena acudió al noticiario de Luis Cárdenas, columnista de EL UNIVERSAL, en Noticias MVS, y habló sobre cómo la polémica de los videos que protagonizó afectó su vida: "Al verlo en los medios nacionales fue una sorpresa para mí".

Eva Cadena confesó que la situación "Me ha cambiado mucho para mal, no he podido ver a mis hijos desde el primer video (...) por seguridad, desde que pasó el primer video empezó a haber muchos insultos; fue un linchamiento muy fuerte en todas partes, no hubo presunción de inocencia".

La llamada "recaudadora de Morena" dio a conocer que tras las grabaciones publicadas en EL UNIVERSAL, recibió amenazas de muerte en su contra y en contra de sus hijos a través de imágenes que eran acompañadas de un texto "Sabemos dónde están, sabemos dónde están tus hijos, te vamos a matar".

Cadena señaló que no recuerda el nombre de las personas que le dan el dinero en los videos "porque sólo las vio dos veces".

La diputada local de Veracruz dijo estar sorprendida de que las autoridades basen las investigaciones en un video que no ha sido presentado oficialmente y que "está editado".

Ayer miércoles, Martí Batres, líder de Morena en la Ciudad de México, acusó que Eva Cadena es una enviada de Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, quien la infiltró en Regeneración Nacional para causar daño.

Sin embargo, Cadena considera que Yunes es uno de los principales interesados en verla en la cárcel.

"La recaudadora" se defendió y dijo que siempre se ha conducido la verdad y que si "yo hubiera querido afectar a López Obrador" hubiera dicho que recibió los recursos y los entregó al tabasqueño".

"Mi confianza está en la ley y en Dios. No tengo la esperanza de que alguien venga a rescatarme porque todos me culpan", reconoció la también ex panista.



