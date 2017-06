Luis de Tavira, un visionario

YOHAN URIBE

Luis de Tavira es un mito viviente del teatro contemporáneo en México. Es referente de generaciones, como actor, director, fundador de importantes instituciones de la vida escénica e incluso como maestro formador.

Con la paciencia del verdadero maestro, compartió con El Siglo de Torreón, algunos detalles de la puesta en escena "El Corazón de la Materia", que presentará este viernes 2 y sábado 3 de junio en función de 8:00 de la noche en el Teatro Isauro Martínez.

→ ¿Emotivo llevar la vida de Teilhard de Chardin a los escenarios?

Yo lo considero como un gran privilegio del teatro y de la vida, el verme puesto en esta confabulación para crear este espectáculo, es un honor, fundamentalmente por aquello de lo que trata. Por la figura central que protagoniza la aventura de esta obra y lo que suscita para hacernos pensar en lo que nos pasa hoy, en nuestra actualidad.

→ Gusto que comparte con parte de la familia de sangre y la del teatro...

Claro, por su puesto, me produce una enorme alegría poder trabajar con mis hijos, Pedro, quien hace la música; y José María, coautor del texto y actor en la obra; y además con mi sobrina María, hija de mi hermano Juan Pablo, quien también hace parte del elenco.

Pero no nada más ellos, el grupo en general que integra la obra son espléndidos actores, quienes a lo largo de muchísimos años, en distintas generaciones han compartido conmigo, incluso alumnos de quienes me ha tocado ser testigo de su desarrollo artístico, son cosas que me llenan de gran emoción.

→ ¿Más allá de lo teatral, esta obra es la suma de muchas complicidades?

Sí, porque respondimos a la convocatoria, a la incitación de otro jesuita mexicano a quien admiro profundamente, Enrique González Torres, un hombre profundamente comprometido con México, preocupado por la situación de nuestra sociedad, que ama al país, al mismo tiempo que es un hombre apasionado por el legado histórico de su comunidad jesuita, y que además de todo, cree en el teatro. Que eso no es fácil de encontrar hoy día.

Un humanista que reconoce la importancia del teatro y al que le gusta impulsar, porque no es la primera vez que lo hace, la creación de espectáculos teatrales y prodigarse en la gestión de conseguir los medios para poderlo llevar a cabo.

→ ¿Cómo ve la incursión tecnológica en esta obra en particular?

Como concepto, son eminentemente teatrales; dramaturgicamente en cambio se trata no de un drama canónico, según la teoría del drama, sino mucho más en el camino fundado por Brecht y que él llamó, no sé si adecuadamente, teatro épico, en lugar de teatro dramático, con lo que quería referirse a la pluralidad de visiones y a la multiplicidad de tiempos y espacios.

Contra aquella supuesta premática aristotélica de la unidad de tiempo y espacio.

→ Tecnología que ofrece una gran lectura...

Tiene un esquema épico, episódico, construido a base de escenas autónomas, que nos plantean también una teatralidad claramente post cinematográfica. El cine es de alguna manera una derivación del teatro, todavía no alcanza a ser un arte en sí mismo, mientras necesite guionistas y actores seguirá siendo una forma del arte dramático.

Sin embargo sus posibilidades técnicas, sin que alcance a la dimensión esencial del teatro, que es la comparecencia física en el aquí y ahora en el escenario, porque es fotografía en movimiento, sí planteo una distinta manera de estructurar que permite que el espectador presencie la pluralidad de dimensiones geográficas, temporales, históricas. etcétera.

→ ¿Se vuelve un reto?

Eso plantea retos de escenificación, en el teatro y la ópera lo hemos hecho, a partir de la estructura de los telares, y la posibilidad de utilización de diversos telones. Claro, eso se ha vuelto un lujo casi inalcanzable, lo que costaría crear todas esas dimensiones...

Aquí lo hemos hecho a partir de la multimedia, y un escenógrafo tan brillante como lo es Philippe Amand, encuentra la manera ágil, dúctil, de no restringir todos los retos de dimensión que plantea el texto, que en efecto, comienza en la estación nuclear de Chernobyl, después se va a un bosque francés de finales del Siglo XIX, luego a un noviciado jesuita, luego a las trincheras de la guerras del XIV, al desierto de Ordos de China, o volverá a Tancítaro, esta variedad con el mismo dispositivo implica un enorme rigor de planteamiento escenográfico.

→ ¿Es también un panfleto, un llamado al teatro de contenido?

Yo pienso que es una forma eficaz, artísticamente poderosa y poética, me refiero al planeamiento de Brecht, de que el teatro recupere lo más importante de misión social. Yo creo que la misión del teatro ha sido siempre mostrar la realidad. Nos ha hecho espectadores de nuestro acontecer, hay un teatro mejor, que es aquel que además de ser capaz de mostrarnos la realidad, es capaz de analizar las causas de esa realidad, explicarnos la causa del sufrimiento de la mayoría, y ese teatro está todavía mucho mejor.

No se diga del teatro que es capaz de testimoniar la realidad, sino mostrarnos que eso puede cambiar, cuando recupera su carácter de arte de la peripecia, de testimonio de que la esencia del acontecimiento es el cambio, entonces nos devuelve la esperanza.

→ ¿Una obra que refleja la crisis actual?

Esta obra refleja la crisis del momento, una crisis decisiva, donde se debate la civilidad frente a la barbarie, una crisis ecológica que está a punto de señalarnos el fin de la vida natural, la muerte de los océanos, la contaminación de las aguas, el despojo de todos los recursos naturales al servicio de un sistema voraz e insaciable cuyo único fin es el crecimiento ilimitado, que produce más pobreza en el mundo y peor calidad de vida para el enriquecimiento cada vez menos.

Si vemos lo que pasa en nuestro país, un México que se está desbaratando, dividiendo, las aldeas en guerra interna, las familias desunidas, el diálogo entre generaciones acabado, el problema de la migración, del narco, la violencia, una inseguridad que no parece tener solución porque todo el tiempo maniqueamente encontramos como zafarnos nuestra propia realidad.

→ ¿Un llamado de conciencia?

Es un problema del gobierno y los gobiernos corrompido, pero todos formamos parte en la catástrofe, sea como víctimas o victimarios, tenemos que asumir que está en nuestras manos hacer algo. Desde esa toma de conciencia volver los ojos a un personaje inspirador, un visionario, hombre de plena modernidad, un científico pleno y al mismo tiempo de profunda fe, que entra en la conciliación de lo que habíamos supuesto un dilema irreconciliable, la relación ciencia y fe, y este hombre lo consigue para detonar la conciencia sobre el valor de la naturaleza y los valores de la ética ecológica y social.

El Corazón de la materia, la más reciente puesta en escena del director de teatro Luis de Tavira, versa sobre la vida del controvertido Teilhard de Chardin: jesuita, paleontólogo, filósofo, teólogo y poeta, que fue decisivo en el desarrollo de la investigación científica sobre el origen del hombre. Teilhard fue parte del equipo de científicos que descubrió al hombre de Beijing, lo que aportó la primera prueba contundente de la teoría de la evolución de Darwin.

Para asistir La obra se presentará: La obra se presentará: ⇒ Este viernes 2 y sábado 3 de junio a las 8:00 de la noche. ⇒ En el Teatro Isauro Martínez. ⇒ Boletos en taquillas.

