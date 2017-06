¡Salve a la amazona!

TORREÓN, COAH.-

A casi 80 años de haber incursionado en los cómics, la "Mujer Maravilla" no se detiene ante nada; de 1941 a la fecha ha peleado contra los nazis o los japoneses y por supuesto ha salvado al mundo de villanos como "Darkseid", "Cheetah" y hasta el mismo "Jocker".

Después de haber protagonizado múltiples historietas de DC, cintas animadas y una serie de TV; la amazona vuelve al cine luego de la participación especial que tuvo en Batman Vs Superman. Las salas de Torreón y Gómez Palacio se encuentran listas para recibir a la heroína durante la media noche de hoy.

"La preventa de boletos para la película de Wonder Woman va muy bien. Se espera una gran afluencia durante su estreno que tendrá lugar en los primeros minutos de este dos de junio", explicó una joven que labora en un complejo cinematográfico del bulevar Independencia.

La incursión en el Séptimo Arte de "Diana Prince" fue un proyecto que duró años en concretarse. Nombres como Sandra Bullock o Megan Fox sonaban fuerte para ponerse los brazaletes de la heroína, pero nada se concretaba.

Augusto Aranda, un "geek" de la Ciudad de México, explicó a este diario que el personaje creado por William Moulton Marston (Inventor del polígrafo) ha marcado generaciones enteras por lo que ya se merecía su propio largometraje.

"Marvel ha tomado muchísima fuerza en los últimos años gracias a los X-Men, Avengers o Spider-Man; sin embargo, la niñez generalmente ubica primero a la 'Mujer Maravilla' antes que a una 'Jean Grey' o una 'Viuda Negra'.

"'Wonder Woman' ha inspirado a muchas mujeres y por supuesto hombres. Gal Gadot, quien es quien la encarna, dijo a Cine Premiere que esta película no sólo es para niñas o mujeres ya que considera que es una cinta que trasciende géneros, es una historia universal", explicó Aranda.

La crítica especializada reprobó a Batman Vs. Superman y Suicide Squad pero eso sí ambas producciones generaron millones de dólares en taquilla. Esta vez, parece ser que todo será diferente ya que de acuerdo a las primeras críticas la película de la "Princesa de Themyscira" dirigida por Patty Jenkins es muy buena.

"La original y esperanzadora película de superhéroes que necesitábamos. Una película genuinamente sorprendente que juega con el género y desecha la agotada fórmula de las películas de superhéroes", dice Kelly Lawler de USA Today.

En la historia del largometraje, antes de ser "Wonder Woman" (Gal Gadot) era "Diana", princesa de las "Amazonas" entrenada para ser una guerrera invencible. Ella ha sido criada en una isla paradisíaca protegida.

Un buen día conoce a "Steve Trevor" (Chris Pine), un piloto norteamericano que tiene un accidente y acaba en las costas de la tierra de "Diana". Él le habla de un gran conflicto existente en el mundo, la Primera Guerra Mundial.

La princesa decide salir de la isla convencida de que puede detener la terrible amenaza. Mientras lucha junto a los hombres en tal conflicto que acabará con todas las guerras, Diana descubre todos sus poderes, y de paso, su verdadero destino.

A diferencia de la directora Patty Jenkins que creció con la "Mujer Maravilla" de la serie que protagonizó Lynda Carter en los setenta, Gadot -de origen israelí- no tenía el gusto de conocer a la amazona, sin embargo, siempre buscaba personajes poderosos para interpretarlos.

"Generalmente las mujeres son las damiselas en peligro, o las mujeres con el corazón roto o las compañeras, pero en la vida real no es así. En la vida real nosotras damos vida, tenemos bebés, tenemos carreras, somos muchas cosas más.

"La 'Mujer Maravilla' simboliza la magnificencia de una mujer y lo increíbles que son las mujeres. Creo que es una película importante no sólo para las mujeres y las niñas, sino para los niños y los hombres... No se le puede dar poder a las mujeres si no educas a los hombres y no enseñas a los niños, así como es importante para las niñas estar expuestas a este mensaje y ver la película, es importante que los niños tengan una figura femenina fuerte que puedan admirar", dijo Gadot a la agencia.

La película Wonder Woman es la segunda que un personaje femenino de DC protagoniza. Anteriormente Catwoman tuvo su filme y según se dio a conocer en la prensa internacional, Batgirl será la siguiente en saltar a la pantalla grande.

Sus armas

'Wonder Woman' se vale de varias armas como lo son:

- Su tiara que usa como búmeran.

- La espada de Atenea.

- Brazaletes forjados de escudo de Zeus.

- El lazo de la verdad.

- Traje de armadura.

