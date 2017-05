Despide CNN a Kathy Griffin tras polémica con Trump

La cadena de noticias CNN decidió terminar su acuerdo laboral con la comediante Kathy Griffin, luego de la polémica que enfrentó por una imagen relacionada con Donald Trump.

“CNN ha terminado el acuerdo con Kathy Griffin para aparecer en nuestro programa de Año Nuevo”, confirmó Shimrit Sheetrit, vocero de CNN, a USA Today.

Griffin fue duramente cuestionada luego de que se difundieran imágenes de una sesión fotográfica que realizó sujetando una cabeza ensangrentada que parecía ser la del presidente de Estados Unidos.

Ante la polémica, la comediante se disculpó y rogó que la perdonaran. Señaló que se había pasado de la raya y que no fue gracioso lo que hizo.

I am sorry. I went too far. I was wrong. pic.twitter.com/LBKvqf9xFB