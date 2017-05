México Sub-20 enfrenta a Senegal en los octavos

Miércoles 31 de may 2017, 3:53am

Incheon, KOR.- Pese a que la Selección Mexicana de Futbol Sub-20 fue incapaz de hacerse presente en sus últimos dos partidos, el delantero Eduardo Aguirre descartó que estén preocupados por esta situación, principalmente porque enfrentarán a Senegal que solo ha recibido un gol en tres juegos.

Los representativos de México y Senegal Sub-20 se verán las caras la madrugada del jueves dentro de los octavos de final de la Copa del Mundo de la categoría Corea del Sur 2017.

"No representa nada para nosotros, es un equipo que viene trabajando bien en su parte defensiva, pero contamos con un gran cuadro, somos buenos a la ofensiva y vamos a tratar de mostrar nuestro mejor nivel en esta fase que prácticamente es un nuevo torneo", dijo.

Destacó que estas instancias son de "matar o morir y esperemos romper esa racha que marca que únicamente le han metido un gol a Senegal".

"Es un rival complicado, como todos los que se encuentran participando en la Copa del Mundo, lo mejor es que ya depende de nosotros el manejo del partido, la forma en la que lo preparemos y vamos a sacar el resultado positivo que tanto queremos", estableció.

Por otra parte, en lo personal, el atacante descartó estar preocupado por esa falta de gol que ha tenido el "Tri" Sub-20 en los últimos 180 minutos.

"Me siento muy tranquilo, para nada presionado, yo sé lo que le aporto al equipo, muchas veces dando un buen pase, anotando goles, a mí me da mucho gusto eso, me encuentro relajado", sentenció.

El conjunto que dirige Marco Antonio Ruiz cerrará este miércoles su preparación de cara al duelo de octavos de final de la Copa del Mundo sub 20 Corea del Sur 2017 que sostendrá frente a Senegal.

El santista Uriel Antuna está listo para defender los colores de la Selección Mexicana en la categoría Sub-20. (EFE)

