Kathy Griffin se disculpa por foto de Trump 'decapitado'

La comediante Kathy Griffin se disculpó horas después de causar gran revuelo por una fotografía en la que se le veía sosteniendo la cabeza que simulaba ser la de Donald Trump.

Griffin protagonizó una sesión de fotos con Tyler Shields y en la imagen sostenía la cabeza decapitada y ensangrentada del presidente de EU. Muchos en Twitter pidieron que sea encarcelada.

Griffin describió el proyecto en Instagram como una "declaración pseudoartística" y dice que no tolera el hacerle daño a otros.

En su cuenta de Twitter, Griffin publicó un video en el que indicó que ya bajó la imagen, al igual que el fotógrafo, y pidió a la gente que la disculpen, incluso bromeó con mudarse a México.

"Me disculpo sinceramente... soy comediante, me pasé de la raya, fui demasiado lejos. La imagen es muy perturbadora. Entiendo cómo ofende a la gente. No fue chistoso, lo entiendo. He cometido errores en mi carrera, lo seguiré haciendo. Les pido que me disculpen. Les ruego que me perdonen, fui demasiado lejos y estuve mal", expresa.

I am sorry. I went too far. I was wrong. pic.twitter.com/LBKvqf9xFB — Kathy Griffin (@kathygriffin) 30 de mayo de 2017

Después de la polémica, el presidente de Estados Unidos se refirió al respecto en su cuenta de Twitter.

"Kathy Griffin debería estar avergonzada de ella misma. Mis hijos, especialmente Barron de 11 años, está tienen un mal momento con esto. ¡Enfermizo!". tuiteó.

Kathy Griffin should be ashamed of herself. My children, especially my 11 year old son, Barron, are having a hard time with this. Sick! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de mayo de 2017

Error. La comediante reconoció que se equivocó con broma.

