Verdades y Rumores

Como suele ocurrir en época de campañas, cualquier hecho suele ser pasado por el cristal del sospechosismo electoral, y en esta ocasión fue el caso del apagón de la CFE que durante la madrugada del pasado viernes provocó que todas las norias de la red de agua potable de Torreón y Gómez Palacio se pararan, lo que causó harto malestar entre la ciudadanía que se despertó sin una gota de agua en sus tuberías o tinacos y en medio de un calor de infierno. En las primeras horas de la mañana, las quejas, reclamos y mentadas se concentraron en los organismos operadores de agua y en el tenor de poner en evidencia su falta de eficiencia. Conforme fue transcurriendo el día, comenzó a despejarse la incógnita de la causa del desperfecto y los dedos apuntaron nuevamente a la empresa paraestatal de electricidad.

Obviamente, con todo y la evidencia de la falla, hubo quienes, ya sea desde la trinchera del desconocimiento o del aprovechamiento electoral, corrieron la especie de que todo se trataba de un problema del Simas que encabeza Xavier Arroyo, en el caso de Torreón, cosa que luego fue desmentida por la realidad, ya que el Sideapa de Adelmo Ruvalcaba también estaba en las mismas. Aún así, los panistas no dejaron pasar la oportunidad para en ese mismo día presentar una denuncia penal contra Herrera por presuntos malos manejos en los que hasta incluyen a su familia y, de paso, culpar a la “corrupción” de la falta de agua en Torreón. Pero hubo otros que desde el PRI echaron a volar más la imaginación y atribuyeron la falla de CFE a una travesura de “alguien” dentro de la llamada empresa de clase mundial con fines oscuros ligados al proceso electoral. Según esta hipótesis, ese “alguien” habría operado para que con las fallas en las bombas de agua en Torreón se generara un clima de reclamo al Simas y, en consecuencia, al ayuntamiento priista que pudiera traducirse en un cobro de factura en la jornada del domingo 4 de junio. Pero lo cierto es que la explicación más viables es que la falla de CFE se debió a un problema en un generador ubicado en la ciudad de Dallas, en la hermana República de Texas, que impactó no sólo a Coahuila sino también a Nuevo León y Tamaulipas. Ahora bien, eso no quita que, como dicen los que saben de fontanería pública, el Simas y el Sideapa debieron haber invertido desde hace tiempo en tecnología para proteger sus equipos de este tipo de fallas o, al menos, para poderlos echar a andar más rápido cuando se presenten problemas como el de viernes. Cabe mencionar que mientras en estos organismos sufrían las de Caín por el apagón, los problemas fueron mínimos en el sistema de la cooperativa de Torreón Jardín.

Cuentan que en el edificio público más caro de la ciudad hay algunos empleados inconformes con algunas órdenes que les han venido dando en los últimos días y que tienen que ver con el proceso electoral. Nuestros subagentes disfrazados de escritorios nos reportan que el lunes pasado los mandos medios de los distintos departamentos municipales de Torreón, giraron instrucciones a todo el personal a su cargo para que acudieran al Coliseo en su auto particular para que les fueran colocadas las calcas con el logotipo y rostro del candidato priista Miguel Riquelme, so pena de ser sancionados. Dicen que un tal Víctor Rodríguez, de la dirección de Servicios Administrativos, es la persona que está al frente del operativo con el tesorero Enrique Mota, quienes desplegaron personal en el recinto mencionado para el debido pase de lista de todos y cada uno de los trabajadores municipales. Cuentan que además de poner la calca en su auto, tenían que salir a hacer labor de volanteo en crucero en estos últimos días de la campaña y, obviamente, acudir por la tarde de ayer al cierre de campaña. Nuestros subagentes dicen que el operativo de pega de calcas se vio interrumpido por el dios Eolo, quien hizo de las suyas el lunes por la tarde y convirtió en gigantescos papalotes las lonas que fueron colocadas en los puestos de pegado y revisión. Con todo y este incidente, varios de los empleados comenzaron a correr la voz e incluso ventilaron su inconformidad en las redes sociales virtuales.

Vaya lío que se ha armado con el asunto del presunto plagio de propuestas por parte del candidato a la alcaldía por el blanquiazul, Jorge Zermeño, y denunciado por el diputado verde Refugio Sandoval, mejor conocido como “Cuquis”. Resulta que según el legislador, don Jorge copió tal cual el documento de “100 Propuestas para el Cambio” del presentado por Alejandro Galván, candidato del Partido Verde a la alcaldía de Tepic, que se titula “Las 100 del Cambio”. Y si uno revisa los marcos teóricos de cada uno de los temas ahí expuestos, efectivamente se puede apreciar que son iguales hasta en las comas. Pero llama la atención que mientras don “Cuquis” juró y perjuró que el documento era plagiado de principio a fin, esto no es cierto del todo, ya que en otros apartados, como el los de diagnóstico y propuesta, hay diferencias. El argumento del diputado verde para asegurar que Zermeño se “pirateó” el documento de Galván fue que éste lo presentó antes -el 15 de mayo- que aquél -el 22 de mayo-. Sin embargo, Galván subió a su plataforma digital sus propuestas apenas el domingo pasado, según nuestros subagentes cibernéticos. Otro asunto curioso es que en uno de los párrafos iguales, en el documento del candidato del Verde se lee “torreonenses” en vez de “tepiquenses”, cosa que fue usada por los zermeñistas para responder a los señalamientos y decir que, incluso, el plagio había sido al revés. El detalle es que misteriosamente la página de Galván se cayó ayer y cuando por fin reapareció, ese “error” ya había sido corregido. Este hecho ha servido para que azules y verdes se trencen en una discusión que evidencia la desorganización interna o el afán de engaño de ambas partes. Y es que, dicen los que saben, el asunto es mucho más simple de lo que parece. Resulta que, muy probablemente, don Jorge y don Alejandro recurrieron al mismo despacho para elaborar sus propuestas y que los empleados de éste, como le hacen con todos sus proyectos, copian partes de un machote que ya tienen elaborado y sólo adaptan ciertas cosas de acuerdo con el municipio o territorio en el que el cliente candidato compite. Qué ganas de confundir de los partidos.

Y en asuntos del otro lado del río Nazas, los integrantes del Ayuntamiento de Lerdo se han visto ídem no sólo por llegar siempre tarde a los eventos, algunos donde incluso son invitadas las autoridades federales o estatales, como es el caso de la mismísima alcaldesa María Luisa González Achem, sino en muchos otros asuntos menos protocolarios y que sí tienen que ver con aspectos legales de sus deberes. Ya sea por desconocimiento de la ley o, peor aún, con conocimiento de la misma, resulta que desde el año pasado el Cabildo simplemente no se ha enterado del estado que guardan las arcas municipales. Durante lo que va del año no han sido presentados ante este cuerpo colegiado, que es la máxima autoridad municipal, los estados financieros de ingresos o egresos de ningún mes correspondiente a este 2017 que ya está por llegar a su mitad. El último estado financiero aprobado por el Cabildo fue el de diciembre de 2016 y eso se realizó en febrero de este año. Extraño es el retraso, pues la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango que rige a los ayuntamientos es clara en el sentido de informar el estado que guarda la administración, motivo por el cual se desconoce qué es lo que hace el tesorero municipal de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, quien aunque tendría que presentarlos de forma mensual o bimestral, no lo ha hecho ni a la Comisión de Hacienda para su análisis, y al parecer, según cuentan algunas lenguas largas de la Presidencia, esta Comisión presidida por el síndico José Dimas López ha olvidado solicitarlos para su análisis. Otro asunto que pareció importarle a nadie -luego de los desmanes que se suscitaron durante las elecciones para las Juntas Municipales de Gobierno de las Villas- fue nada menos que el Cabildo “olvidó” emitir la convocatoria para las elecciones a las Jefaturas de Cuartel en tiempo y forma y esto se acordó hasta hace una semana. Nuevamente el Reglamento correspondiente es claro al indicar la expedición de la convocatoria para este proceso comicial debió llevarse a cabo en un plazo no mayor a 60 días contados a partir del primero de septiembre del año de su elección, es decir, en noviembre del año pasado.

