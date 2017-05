Alerta a autoridades hombre armado en aeropuerto de Orlando; no se reportan lesionados

Las autoridades respondieron a un reporte sobre un hombre armado en el área de renta de autos del Aeropuerto Internacional de Orlando, dijo el martes una vocera de la terminal aérea.

Agentes de la policía llegaron al lugar, declaró la portavoz Carolyn Fennell al periódico Orlando Sentinel. El área fue acordonada y el impacto en las operaciones fue mínimo, tuiteó personal del aeropuerto.

Fennell no respondió de inmediato a un mensaje para solicitarle detalles. La policía derivó las llamadas telefónicas a la vocera.

A principios del año, un hombre de Alaska mató a cinco personas dentro de un área para recoger equipaje en el Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood, informaron las autoridades.

ALL ROADS LEADING TO ORLANDO AIRPORT ARE SHUTDOWN..... ZERO EXCEPTIONS. https://t.co/hJm9XSp5mB

There has been NO arrest per @OrlandoPolice https://t.co/eMVywYuR8L