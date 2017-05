Candidatos de MORENA cierran campaña en Torreón con la presencia de AMLO

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







Ante miles de laguneros que se concentraron en la explanada de la Plaza Mayor de Torreón la tarde del lunes, los candidatos a gobernador, diputados locales y alcaldes del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), realizaron su cierre de campaña con mira a las elecciones del próximo domingo 4 de junio que se efectuarán en Coahuila.

Previo al acto de cierre de campaña miembros del Movimiento Magisterial de Coahuila que encabeza el maestro Claudio Alberto Escobedo, vocero de dicho movimiento, así como algunos exmilitantes del Partido Acción Nacional (PAN), se sumaron al proyecto de MORENA, como hace unos días también lo realizó el candidato del Partido del Trabajo José Ángel Pérez Hernández.

A pesar del fuerte calor y tolvanera que se registró en la ciudad de Torreón, miles de personas provenientes de la zona urbana y rural de la Comarca Lagunera, esperaron pacientes la llegada de los candidatos Guillermo Gutiérrez del Bosque, Armando Guadiana y los candidatos a las diputaciones locales y alcaldías.

Alrededor de las 19:00 horas arribaron los candidatos acompañados del líder nacional de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, y del candidato a la gubernatura, Armando Guadiana, quienes fueron ovacionados por la multitud que se pudo acercar a ellos para saludarlos y brindarles su apoyo.

El primero en tomar el micrófono fue el candidato a la alcaldía Guillermo Gutiérrez, quien agradeció la presencia de la gente y les pidió su confianza para sacar a los corruptos del PRI de la ciudad de Torreón, ya que la han dejado sin agua, sin pavimento, sin trabajo, sin servicios públicos dignos.

Por su parte, Armando Guadiana, agradeció el apoyo del Movimiento Magisterial, de José Ángel Pérez y de toda la población a la que durante estos casi dos meses de campaña lo recibieron en sus domicilios y escucharon sus promesas de campaña.

Refrendó su compromiso de eliminar el pago de las tarifas eléctricas, meter a la cárcel a los corruptos, pero principalmente a los hermanos Humbero y Rubén Moreira, a quienes acusó de haber saqueado el estado y en contubernio con Miguel Riquelme, a la ciudad de Torreón.

Pidió a la gente no tener miedo ni dejarse amedrentar por la gente del PRI y PAN, y que salgan a votar sin temor el próximo domingo 4 de junio, “sabemos de sus mañas” y hay que estar preparados para que no nos quieran robar el triunfo.

El último en tomar el micrófono fue el líder nacional de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, dijo sentirse orgulloso de ver que la gente esta participando y dándoles su apoyo y confianza.

Señalo que no es en vano lo que se está haciendo, por que la gente esta respondiendo, es un fenómeno nacional. Afirmó que MORENA esta en primer lugar en preferencias electorales, arriba del PAN y del PRI.

“Para que tengan una idea, el PRI se formó en 1929, y ya lleva muchos años robando; el PAN se formó en 1939, también ya están chocheando, MORENA lleva dos años y esta en primer lugar”.

Agregó que no es posible que mientras los ex presidentes de la república reciben 5 millones mensuales de pensión, el pueblo se este muriendo de hambre y no tenga los servicios básicos, hay jubilados que no ganan ni mil pesos y ellos si trabajaron toda una vida.

Eso no lo dicen por que tienen comprados a los medios de comunicación, quienes publican únicamente lo que les ordena el gobierno para proteger sus intereses.

López Obrador, dijo que lo han comparado con Hugo Chávez y Nicolás Maduro y otos más, a los que dijo no haber conocido, agregó que lo han acusado de tener una gran fortuna, lo cual tampoco es cierto y agregó “me dicen Peje pero no soy lagarto” ni corrupto como el presidente Peña Nieto ni los hermanos Moreira.

Al final volvió a agradecer el recibimiento y solicitó que la gente salga a votar el próximo domingo 4 de junio por los candidatos de Morena.



