Descarta Guerrero declinar y advierte a los Moreira que ya se van

SAN PEDRO, COAH.-

SAN PEDRO, COAH







COMENTAR

“En lo absoluto, yo voy hasta el final en la boleta. Vea usted a la gente” fue la respuesta que dio el candidato por la vía independiente para la gubernatura del estado, Javier Guerrero García ante la posibilidad de declinar su candidatura para aliarse con los candidatos de Morena y del PT, Armando Guadiana y José Ángel Pérez, respectivamente.

En entrevista, previo al evento organizado para el cierre de su campaña en su natal San Pedro, Guerrero García, declaró que no tiene duda de que va a ganar la elección y están preparados para cuidar las casillas, cuidar el voto.

“Estoy muy contento, con mucho entusiasmo y alegría por este esfuerzo ciudadano que hemos hecho sin dinero y con mucha voluntad y mucha convicción de miles y miles de coahuilenses que quieren una alternativa, una opción diferente”.

Al tomar el micrófono para dirigirse a los ciudadanos que se dieron cita en el Auditorio Municipal de San Pedro, el candidato independiente recordó que hace 30 años fue presidente municipal y el puesto los ejerció con compromiso, porque le respondió a los ciudadanos, a su familia, como también lo hizo cuando fue Secretario de Finanzas, en donde manejo miles de millones de pesos y no desfalcó las finanzas, por lo tanto puede caminar con la frente en alto por las calles; “porque nadie, absolutamente nadie me puede acusar de corrupto, a mi nadie me ha vinculado con el narcotrafico, nadie me ha señalado por faltar a mis compromisos, ni a mi palabra y yo les pregunto a los candidatos del PRI y del PAN si pueden hacer lo mismo, caminar por las calles con la frente en en alto”.

En su discurso volvió a descartar la posibilidad de declinar su candidatura porque se dice que las encuestan no lo favorecen, pues “la mejor encuesta es la los ciudadanos de Coahuila, las libertades democráticas se da cuando se respeta las voluntades de los ciudadanos en el ejercicio de su voto, a esa consulta yo me atengo, a esa decisión, a la decisión de los ciudadanos yo me atengo y Javier Guerrero va a estar en la boleta y va a ganar”.

Hizo el llamado a los simpatizantes del candidato del PRI, Miguel Ángel Riquelme para que no vendan su conciencia, que no pierdan su dignidad por un tinaco, una despensa o un bote de pintura, mientras que a Guillermo Anaya del PAN le pidió que deje su campaña; “no desperdicies tu voto” ´pues la mejor manera que tiene el ciudadano de ejercer en libertad, en continencia y con dignidad sus derechos políticos y cívicos es “votando por el mejor y no con aquel que no ha sabido comprometerse con las causas de la gente de Coahuila, que no nos digan que los hipócritas tienen derecho a gobernar Coahuila”.

Por último le advirtió a la familia Moreira que ya se van, que este 4 de junio vencerán al Gobierno corrupto, a la camarilla que se adueño de los puestos públicos y que se robó el dinero de los ciudadanos de Coahuila.



Guerrero García declaró que no tiene duda de que va a ganar la elección y están preparados para cuidar las casillas. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Etiquetas: Javier Guerreroelecciones coahuila

Más de Regionales

... Anterior Siguiente ...