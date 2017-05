Morena podría 'dar un susto' al PRI y PAN: Paco Ignacio Taibo II

TORREÓN, COAH.-

En el marco de la presentación de su libro “Patria I” en el Teatro Alfonso Garibay de Torreón, el historiador y escritor Paco Ignacio Taibo II, consideró que el crecimiento de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Coahuila será importante y que en dado momento, podría hasta “darle un susto” a partidos políticos como el PRI y el PAN.

“Yo creo que la gente está harta de las estructuras del PRI y del PAN que son más de lo mismo, no hay gran repetición, el mismo tipo de gobierno que no sirve a la gente y que desarrollan una mezcla de proyecto neoliberal, con rapiña, y los resultados es un país degradado, entristecido, completo de violencia y corrupto, yo creo que la hora del cambio se acerca”, aseguró.

Para la jornada electoral que se vivirá en la entidad este domingo 4 de junio dijo que no se pueden aceptar ni presiones, amenazas, ni compra de votos que violan “uno de los principios más sagrados de una democracia, que es el derecho a elegir a la gente que te representa”. Sobre la percepción que los mexicanos tienen a nivel nacional de las administraciones de los hermanos Humberto y Rubén Moreira, expresó que “los vemos de lejos, no vaya a ser que cuando los vea me metan la mano a la cartera”.

Respecto a los comicios de este 2017 y a las elecciones presidenciales en 2018, Taibo manifestó que el PRI “está volcando la ola de la corrupción de una manera brutal”.

“En el Estado de México he visto cada cosa que me ha dejado con la boca abierta, no entregarles sus cheques a las madres solteras en pequeñas comunidades y decir que si el PRI no gana el cheque no llega, miedo, amedrentando, regalos continuos”.

En punto de las 5 de la tarde de hoy domingo, Paco Ignacio, en compañía del candidato a la gubernatura por Morena, Armando Guadiana Tijerina, presentará su libro en la Plaza de Armas de Torreón.

Después, recorrerá diversos estados del país para promocionar su libro, publicado por editorial Planeta y escrito por Paco Ignacio Taibo II. Este tomo, es el resultado de años de investigación histórica basada en documentos de primera mano y cerca de 400 entrevistas que develan lo ocurrido de 1854 a 1858, es decir, el período comprendido entre la Revolución de Ayutla a la Guerra de Reforma.

En los próximos meses, saldrán otros dos temas. “Tardé 20 años en armar la investigación y otros dos y medio en escribirlo, ando muy contento porque creo que quedó un libro muy poderoso”, dijo.



