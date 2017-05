Piden se vigile las obras del Paseo

Domingo 28 de may 2017, 3:54am

Desfasada. Para el Municipio, la segunda etapa del Paseo Independencia no muestra avances considerables.

NO SE HAN CUMPLIDO CON LOS TIEMPOS PROYECTADOS

El Municipio pidió al Estado una mayor supervisión hacia la empresa que construye la segunda etapa de peatonización en el Paseo Independencia, debido a que los trabajos están retrasados.

El director de Obras Públicas, Fernando Uribe Novella dijo que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope) ya está tomando cartas en el asunto e incluso, se comprometió a aplicar multas a la compañía por incumplir con los tiempos pactados.

"Están desfasados alrededor de mes y medio, por lo que hemos tenido dos juntas con el delegado de Secope para mostrarle nuestro enojo y preocupación", dijo el funcionario municipal con relación a las reuniones que ha sostenido con el titular de la dependencia estatal, José Froylán García.

Debido al poco avance de los trabajos, el Municipio tiene un supervisor de planta que toma nota e informa de cómo se desarrollan, como una medida de presión para que la constructora cumpla en tiempo y forma.

A decir de Fernando Uribe, hasta ahora no hay una razón válida por la que las obras no estén avanzando de la manera esperada, "si hay un motivo por el que estén retrasados que lo externen, pero mientras no lo hagan tenemos que exigir que cumplan".

Anteriormente, representantes de la empresa Pavimentos Laguna aseguraron tener un contrato por 240 días, es decir ocho meses, versión que no fue confirmada por el Municipio.

El banderazo de arranque a la segunda etapa del Paseo Independencia se dio a mediados de febrero pero los trabajos iniciaron un mes después; esta fase abarca las dos cuadras ubicadas entre las avenidas Victoria, Morelos e Hidalgo y se ejecuta con recursos del Fondo Metropolitano del año pasado, por 18 millones de pesos.

Para la primera etapa se aprobaron 15 millones de pesos y se considera una tercera y última con otros 10 millones del Fondo Metropolitano 2017.

Según el proyecto, consiste en la instalación de concreto estampado; sustitución de líneas aéreas por subterráneas; reposición de tomas de agua y redes de drenaje, entre otros componentes.

En el desarrollo de los trabajos, se han ocasionado daños a las líneas de agua potable en tres ocasiones, por lo que el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) requirió a la compañía el pago de 100,000 pesos.

Supervisión. Debido a los pocos avances, el Municipio asignó un supervisor en forma permanente, para presionar a la compañía a fin de que agilice las obras.

