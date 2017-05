Denuncias acaparan campañas en Coahuila

Domingo 28 de may 2017, 9:27am

TORREÓN, COAH.-

CANDIDATOS SE HAN LANZADO DENUNCIAS PERSONALES Y PÚBLICAS

TORREÓN, COAH







En la recta final de las campañas, el actual proceso electoral se ha distinguido por contar con una gran cantidad de denuncias penales por desvíos de recursos y coacción de votos, además de denuncias públicas de hostigamiento y filtraciones de presuntas conversaciones en redes sociales.

Por su parte, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó que ha abierto 36 carpetas de investigación y prevé que haya un aumento previo al día de la elección y en la elección misma. Los delitos más comunes siguen siendo: el condicionamiento de los programas sociales, el uso de recursos a su cargo por parte de funcionarios o servidores públicos para favorecer o para apoyar a algún candidato o partido en específico, así como la compra y coacción del voto; ofrecer dinero o algún otro bien; y prometer obtener algún beneficio a futuro a cambio del voto.

DENUNCIAS FORMALES

13 DE FEBRERO

El PAN en Coahuila denunció penalmente ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) al exalcalde con licencia y precandidato del PRI al gobierno de Coahuila, Miguel Riquelme, por no haber entregado los apoyos enviados el año pasado del Fonden luego de la contingencia registrada por las lluvias atípicas y al contrario, guardarlos con fines electorales.

2 DE ABRIL

A un día de haber arrancado las campañas electorales en Coahuila, el PAN denunció presuntos desvíos de recursos por 32 mil millones de pesos durante el sexenio 2006-2011 de Humberto Moreira y Jorge Torres López, donde resaltaron la colaboración de Miguel Riquelme, candidato priista a la gubernatura.

Bernardo González, dirigente estatal del PAN, dijo que realizaron cruce de datos obtenidos del Sistema Integral de Inversión Pública (SIP) y lo declarado en documentos oficiales por el Estado. De acuerdo a éste, en ese lapso se declaró el uso de 48 mil millones de pesos, pero en los documentos oficiales se indica el uso de sólo 16 mil. De Riquelme, dijo como responsable de la inversión para el desarrollo regional de la Laguna declaró 3 mil millones en cuenta pública, pero sólo comprobó mil 800 millones en el SIP.

La dirigente estatal del PRI, Verónica Martínez, calificó la acusación como parte de la "guerra sucia" y Miguel Riquelme consideró que "es parte del juego político".

5 ABRIL

El PRI presentó una denuncia contra el candidato panista Guillermo Anaya por el presunto uso de 300 millones de pesos del erario de Sonora y por coaccionar el voto en la región Norte del estado, esto en base a llamadas telefónicas difundidas en redes sociales.

11 DE ABRIL

Luis Fernando Salazar, senador del PAN, retomó las denuncias ante la PGR contra el gobierno de Rubén Moreira, en relación a las empresas "fantasmas", pues dijo que las denuncias esperan desde septiembre del año pasado, sin resultados.

18 DE ABRIL

El PRI acusó al candidato por la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, Guillermo Anaya, por un presunto fraude de 70 millones de pesos logrado a través de la creación de un "sindicato fachada".

El PAN denunció el presunto uso de recursos públicos del gobierno estatal para promover al candidato del PRI, Miguel Riquelme, con la supuesta entrega de tinacos rotulados con el logotipo de la administración estatal en plena veda electoral.

David Aguillón, dirigente estatal de Fundación Colosio, acusó un "fraude electoral y financiero denominado Lavadero con Tarjetas", llevado a cabo con el apoyo de 6 mil personas que fueron incorporadas a través de los denominados "Consejos Ciudadanos" y se dedican a la compra del voto.

El PAN indicó que fue con el apoyo de lideresas priistas como intermediarias, que el gobierno de Coahuila entregó tinacos rotulados con el logotipo de su administración en plena veda electoral.

29 DE ABRIL

Elementos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) aseguraron el contenido de una bodega ubicada en la zona Centro de Torreón, acciones derivadas de la denuncia que interpuso el PAN por el presunto uso indebido del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

El PAN denunció que se habían "guardado" despensas del Fonden. El Municipio argumentó que no existía delito en el resguardo de tales artículos.

30 DE ABRIL

El dirigente del PAN en Coahuila, Bernardo González, denunció ante la PGR al gobernador, Rubén Moreira, por omisión en la entrega de despensas para damnificados en Torreón. Esta denuncia fue una extensión de la que ya habían presentado contra el Ayuntamiento de Torreón por malversación de recursos provenientes del Fonden.

2 DE MAYO

El PAN denunció a la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) de coaccionar el voto a favor de candidatos priistas, ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC). Esther Quintana, candidata del PAN a la alcaldía de Saltillo, dijo que el rector, Blas Flores Dávila, ha pedido a estudiantes universitarios acudir a eventos organizados por el PRI y lo consideró un desvío de recursos públicos.

2 DE MAYO

El PRI Coahuila se sumó a la denuncia presentada por Fundación Colosio sobre el presunto fraude electoral y financiero por el pago semanal de tarjetas de nómina a ciudadanos a los que pretende comprar el voto.

El PAN dijo que el PRI busca "igualar cartones a base de mentiras", por lo que les llamó a exhibir sus pruebas, de manera pública, en un debate, donde ambos presenten el sustento de sus denuncias.

2 DE MAYO

Ricardo Anaya Cortés, presidente nacional del PAN, dijo que se presentó una denuncia ante la autoridad federal por el caso de las llamadas telefónicas que se realizan durante la madrugada para irritar a los ciudadanos, a nombre del PAN y pidiendo el voto para Guillermo Anaya, pero aseguró que se trata de gente de Miguel Riquelme, que llama a las 4 o 5 de la mañana para molestar.

8 AL 12 DE MAYO

Personal de la Fepade se entrevistó con empleados municipales en la presidencia y otras áreas debido a quejas que recibieron sobre un presunto hostigamiento para participar en las campañas a favor de los candidato del PRI.

10 DE MAYO

El PAN denunció a Miguel Riquelme por ofrecer la Tarjeta Rosa y Mi Monedero para programas sociales, al considerar que condicionan el voto por apoyos, esto ante la Fepade.

12 DE MAYO

El candidato de Morena a la gubernatura, Armando Guadiana, presentó una denuncia ante la Fepade por la repartición de las mencionadas tarjetas de programas sociales que ha hecho el candidato priista, Miguel Riquelme.

14 DE MAYO

Tras darse a conocer los vínculos del consejero del IEC, Gustavo Alberto Espinosa, con el PRI, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) atraer parte del proceso electoral, al mismo tiempo que denunció arbitrariedades de los gobernadores priistas en los estados en donde habrá elecciones. Pidió hacer el resguardo, distribución y entrega del material electoral, pero ello siguió a cargo del IEC.

17 DE MAYO

Armando Guadiana, candidato de Morena, interpuso una denuncia contra Humberto Moreira ante la PGR por desvío de recursos. Recordó que desde junio de 2011 se hicieron las primeras denuncias de las diferentes actividades ilícitas de los Moreira, tanto en materia de Derechos Humanos como económica y financiera, esto en la Unidad de Fiscalización del SAT, en la PGR y la Procuraduría General del Estado, todas sin respuesta.

23 DE MAYO

El PAN denunció ante la PGJE una presunta red de corrupción alrededor del candidato del PRI, Miguel Riquelme, en complicidad con funcionarios públicos bajo su mando, que ha desviado más de 180 millones de pesos para su enriquecimiento. El comité municipal del PRI lo rechazó.

Luis Fernando Salazar, senador panista, expuso tres supuestos casos de "negocios ilícitos, conflicto de intereses y peculado", por lo que se presentaron tres denuncias. La red involucra al director de Obras Públicas, Gerardo Berlanga, el contralor Javier Lechuga, y a Xavier Herrera, gerente del Simas. De acuerdo a la investigación, al mes de que entró Miguel Riquelme a la alcaldía "se creó una red de empresas y constructoras para apropiarse de las obras, desviar recursos y traficar influencias".

El PRI y los involucrados rechazaron incurrir en delitos y aseguraron que todo se ha hecho conforme a la Ley.

24 DE MAYO

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que la queja del PRI por presunta violencia política de género por la frase "puro chile" deberá ser resuelta por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC). La querella fue promovida por la secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Massieu, contra las expresiones del candidato a gobernador de la Alianza Ciudadana por Coahuila.

26 DE MAYO

El denunció al gerente de Simas, Xavier Herrera, por desvío de recursos, lo que rechazó el acusado. Ante la PGJE, el dirigente del PAN estatal interpuso dos denuncias penales contra funcionarios de Torreón por negociación ilícita y encubrimiento, así como desvío de recursos. La primera contra Xavier Herrera y la segunda contra su esposa, pues indicó que 80 de las bombas de Simas Torreón no funcionan por falta de pago, mientras que ella ha adquirido diversas propiedades millonarias, a pesar de que no trabaja.

DENUNCIAS PÚBLICAS

30 DE ENERO

Integrantes de la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, conformada por el PAN, UDC, PPC y PES, dieron a conocer actos y represalias en su contra, después de haber firmado la alianza, por parte del gobierno del Estado, entre ellas, despidos y amenazas de retirar a beneficiarios de programas sociales.

11 DE ABRIL

Jesús de León, diputado local, acusó a Rubén Moreira de entregar cuentas públicas "maquilladas", pues el informe de la Auditoría Superior del estado señala un desvío de más de 500 millones de pesos que se han documentado como recursos que se entregaron a las empresas "fantasmas" por parte del gobierno de Coahuila, en el acumulado que va de 2014 a 2016.

12 DE ABRIL

Maestros de La Laguna denunciaron que en la credencialización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se ha intentado hostigar al gremio para afiliarse y votar en las elecciones por el Partido Nueva Alianza, que está en la coalición con el PRI. Acusaron que se presiona a los secretarios para que a su vez ellos vayan con sus representados y los inciten, y que metan a sus familiares.

19 DE ABRIL

En el primer debate entre los candidatos, destacaron las acusaciones por presunto enriquecimiento inexplicable, principalmente contra Anaya y Riquelme; supuestos vínculos con el crimen organizado de Anaya; señalamientos de desvío de recursos por parte del gobierno estatal actual y anterior, además del caso de la deuda estatal de 40 mil millones de pesos y la exoneración de Humberto Moreira.

Anaya acusó a Riquelme de tener una mansión en una zona exclusiva, a lo que el priista dijo no tener comparación con la que él tiene.

José Ángel Pérez, del PT, dijo a Riquelme que "su patrón" le abrió las puertas al crimen organizado, al mismo tiempo resaltó los vínculos de éste con Humberto Moreira. Lo acusó de que en su administración se incrementó el número de desaparecidos y reprochó el costo del alumbrado público que se dio en Torreón, de 3 mil millones de pesos.

20 DE ABRIL

En el debate realizado en la Ibero, nuevamente los candidatos arremetieron. José Ángel Pérez dijo que el primer punto para combatir la corrupción "es no ser parte de ella y Miguel Riquelme representa la corrupción de los Moreira, trabajó con Humberto mientras endeudaba Coahuila, es un títere. Guillermo Anaya, representa la comparsa, el que se sienta en la mesa y se pone de acuerdo, a ninguno de los dos, le salen las cuentas, se han enriquecido inexplicablemente".

También hubo cuestionamientos sobre el enriquecimiento de algunos candidatos, la residencia de lujo de Anaya.

Aunque no acudió a esta actividad, los aspirantes a la gubernatura de Coahuila que sí asistieron, también cuestionaron a Miguel Riquelme por la inseguridad en Torreón, por "no tener tiempo de acudir a este encuentro", por sus relojes de lujo y por su relación con Rubén y Humberto Moreira. Los "ataques" también fueron para Mary Telma Guajardo por parte de Armando Guadiana, de Morena, quien dijo: "la primera comadre del Estado de Coahuila pues no vino, ella y Riquelme son de los Moreira".

24 DE ABRIL

El coordinador de la campaña de Armando Guadiana, Reyes Flores Hurtado, dijo ser víctima de un atentado en el vehículo donde se trasladaba de la ciudad de Monterrey a Saltillo, no obstante, informó que hasta el momento no había sido interpuesta una denuncia.

25 DE ABRIL

Alfonso Tafoya Aguilar, coordinador de la campaña de la candidata a diputada, Verónica Soto Díaz, por el Social Demócrata, denunció violencia política por parte del PAN y responsabilizó al candidato al gobierno del Estado, Guillermo Anaya, de la agresión que sufrió a manos de dos individuos que lo atacaron con un bastón retráctil.

Alberto Rosales, dirigente municipal del PAN en Torreón, rechazó que colaboradores de la campaña de Anaya pudieran estar involucrados y recomendó a Tafoya presentar sus pruebas ante las autoridades para un deslinde de responsabilidades.

28 DE ABRIL

Con base en un supuesto documento de la Corte federal de Corpus Christi, Texas, el expresidente Felipe Calderón acusó a Humberto Moreira de recibir, como gobernador de Coahuila, sobornos millonarios de parte de un contratista, actualmente preso y declarado culpable de lavado de dinero.

En uno de dos tuits dedicados la noche del jueves al exmandatario coahuilense, Calderón afirma que, según el testimonio de Luis Carlos Castillo Cervantes, "El Rey de los Dragones", el primer soborno fue por 40 millones de pesos en 2008, y a partir de ahí existieron más.

Humberto Moreira argumentó que las acusaciones en su contra provienen de personas con acusaciones penales en Estados Unidos, que lo señalan a cambio de recibir dinero o reducciones en sus condenas.

2 DE MAYO

Ricardo Anaya Cortés, presidente nacional del PAN, dijo que existe un conflicto de interés en la PGR, pues David Boone, secretario particular del procurador, Raúl Cervantes, es de la confianza de Humberto Moreira e incluso le apoya abiertamente en sus redes sociales, de modo que exigió su salida.

4 DE MAYO

En el segundo debate organizado por el IEC, las críticas de las administraciones de Humberto y Rubén Moreira, así como por las descalificaciones personales ahora más subidas de tono.

Riquelme dijo que durante las administraciones del PAN se perdieron más de 4 mil empleos, a lo que José Ángel Pérez contestó que ha aprendido bien de su "patrón" Enrique Peña, al presentar que en la ciudad actualmente 4 de cada 10 trabajadores ganan menos de dos salarios mínimos.

Guadiana arremetió contra el que llamó "el candidato de los relojes" refiriéndose a Miguel Riquelme, al decir que efectivamente que de cada peso que se le entrega a la federación, sólo se regresan 35 centavos, y agregó "que calles que todos los gobernadores de tu partido hayan ratificado los convenios de coordinación fiscal".

Anaya dijo que todo el desastre financiero es "gracias a la corrupción de los Moreira". Además, comentó que "Moreira 1 exoneró a Moreira 2, y Moreira 3 ahora quiere tapar a sus jefes". Riquelme llamó al panista Guillermo Flores Villarreal.

Guadiana mencionó que Rubén Moreira en año electoral, solicitó un crédito por dos mil 100 millones de pesos "seguramente para ayudarles a pagar las empresas fantasmas". Mencionó además sobre una nota de un diario de circulación nacional sobre contratos, "a mí me gustaría preguntarle a Riquelme si le gustaría que Rubén Moreira siga endeudando al estado".

Mary Telma Guajardo dijo que el PRI y el PAN "son lo mismo", y los calificó de cómplices, pues comentó que para que Humberto Moreira haya solicitado los créditos contó con el aval del gobierno federal. Horacio Salinas se lanzó contra José Ángel Pérez al llamarlo mentiroso y dijo que cuenta con un salario de 20 mil pesos mensuales, aunque no explicó las razones.

16 DE MAYO

Se revelan presuntas cuentas millonarias que la familia de Humberto Moreira tiene en paraísos fiscales. Los partidos principales de la contienda y la mayoría de los candidatos se pronunciaron porque se investigue a Moreira, quien se defendió negando las acusaciones. Los partidos y candidatos opositores al PRI exigieron también que se investigue a su hermano, el gobernador Rubén Moreira, y al candidato oficial Miguel Riquelme.

Según una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicada por Reforma, la esposa y la cuñada de Humberto Moreira manejaron recursos hasta por 62.1 millones de dólares en cuentas bancarias en Mónaco y en las Islas Caimán, entre 2013 y 2016.

Humberto Moreira dijo además que le fue enviada información referente a cuentas bancarias de Guillermo Anaya, pero al corroborar que eran falsas, no hizo pública la información.

19 DE MAYO

Mary Telma Guajardo, pidió que se investigaran las cuentas bancarias de los familiares de Humberto Moreira en paraísos fiscales.

20 DE MAYO

Ángeles Zorrilla, candidata a diputada del PT, hizo una denuncia pública en contra de las lideresas del PRI de la colonia Valle La Rosita, por hostigamiento.

22 DE MAYO

Publicó el diario El Financiero que Guillermo Anaya presuntamente posee una fortuna en un paraíso fiscal y en cuentas de Banorte, lo que el aspirante rechazó y acudió al banco para demostrar que no posee esas cuentas. Dijo que, tras las elecciones, analizará si presentará una denuncia.

25 DE MAYO

El PAN publicó dos videos donde exhiben a simpatizantes del PRI que reparten despensas. Denunciaron al gobernador, Rubén Moreira, la dirigente estatal del PRI, Verónica Martínez, y al candidato a la gubernatura, Miguel Riquelme, de promover el voto a través de la entrega de programas sociales del gobierno de Coahuila en la colonia Cuarto de Cobián Centro, en Torreón.



La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó que ha abierto 36 carpetas de investigación y prevé que haya un aumento previo al día de la elección y en la elección misma. (ARCHIVO)

