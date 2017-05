Campañas 'negras' afectarán participación en elecciones: Jesús Ortega

TORREÓN, COAH.-

Para el exdirigente nacional del PRD, Jesús Ortega Martínez, las campañas "negras" en las que han basado su estrategia política algunos partidos, repercutirán en la participación de la ciudadanía en los comicios del 4 de junio.

El exlíder del PRD se encuentra de visita en Torreón en apoyo a los cierres de campaña de Mary Telma Guajardo, candidata a la gubernatura y Carlos Centeno, candidato a la alcaldía por el partido del Sol Azteca.

“Lo que significan las campañas, no de todos, sino de algunos candidatos de algunos partidos, no es la propuesta, la idea, el pensamiento, sino la enorme y extraordinaria capacidad de odiar y de insultar, uno pensaría que se llegan al límite, pero entre el candidato del PRI, el candidato del PAN y el candidato de Morena no hay un límite, en la capacidad de insultar, mentir denostar y calumniar, ese tipo de campañas no ayudan al estado, no ayudan a la gente”, dijo.

En lo que respecta al Estado de México, definió a las campañas como “una guerra de lodo, un torneo de estiércol, que hace que la ciudadanía se aleje de las urnas y que hace que la ciudadanía rechace la contienda electoral y los asuntos públicos, es escandaloso que una campaña se sostenga en quién insulta más a quién”.

Además Jesús Ortega restó importancia a las recientes declinaciones que hicieron los candidatos del PT a favor de Morena en Estado de México y Coahuila, argumentando que el Partido del Trabajo no tiene suficientes simpatizantes.

“De verdad, ¿usted cree que tendrá algún significado que el PT, que había perdido su registro apenas en las elecciones pasadas, y que lo recuperó gracias al PRD, va a aportar algo a la vida política del estado? A mi me parece que nada”.

“Sumar cero a cero da cero, porque el candidato de Morena, no es alguien que tuviera capacidad de gobernar el estado, es alguien inculto políticamente, sin cultura general, ustedes lo saben, un hombre que se ha hecho rico en base de explotar y oprimir a la gente pobre y anduvo pululando por todos los partidos”.

Sobre el 2018, el perredista dijo que no buscará la candidatura de su partido y personalmente, se dijo en contra de una alianza con Andrés Manuel López Obrador.



