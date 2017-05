Guadiana lanza un reto... y no cumple

Sábado 27 de may 2017, 3:53am

DICE QUE LA AGENDA NO PUDO EMPATARSE CON EL VIAJE A ESTADOS UNIDOS

Armando Guadiana pagará la apuesta que hizo con Miguel Riquelme, por no acudir a cita en Eagle Pass, Estados Unidos, acordada para este 26 de mayo.

El candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, dijo que después de concretar la alianza con José Ángel Pérez Hernández la agenda no pudo empatarse con el viaje a Estados Unidos y prefirió no perder el tiempo. "Que bueno que ya fue para allá, no íbamos a perder el tiempo en lo menos, yo creo que es más importante el interés del estado de Coahuila y estar aquí con ustedes (prensa)".

El "castigo" para quien no acudiera a la cita, es donar 20 computadoras a una secundaria de Saltillo, lo que ya está arreglando Guadiana. "Se le va a hablar a su coordinador de campaña de membrete, Chema Fraustro, hoy (ayer) por la tarde para que nos digan a qué escuela, ya tenemos listas para entregarle, el lunes, martes a más tardar, las 20 computadoras, nada más que nos digan la secundaria, que nos digan a dónde", dijo.

El 10 de Mayo Armando Gudiana colgó en sus redes sociales, un video grabado en Del Río, Texas, donde retó a Humberto y Rubén Moreira, Miguel Riquelme y Jorge Luis Morán, a pasar a Estados Unidos.

El 17 de mayo, el candidato del PRI a la gubernatura del estado, lo retó a reunirse el 26 de mayo, en Eagle Pass, lo que aceptó el candidato de Morena, pero finalmente no cumplió.

Aún así, Guadiana dijo que no faltó a su palabra, pues su petición fue que acudiera la mayoría de las personas que invitó.

"Yo no fallé a mi palabra, los invité desde la ciudad de Del Río Texas, invité a Humberto a Rubén Moreira, Riquelme y este señor Morán que tienen de alcalde interino y que es una vergüenza también para Torreón, yo hubiera querido que hubieran ido también alguno de estos cómplices de Miguel Riquelme, con uno o dos que fueran".

Apuesta Así sucedió la apuesta. Así sucedió la apuesta. ⇒ El reto inicialmente lo lanzó Guadiana a los Moreira, Riquelme y Jorge Luis Morán. ⇒ Sólo Riquelme aceptó. ⇒ Guadiana no fue a la cita.

No va. Guadiana no fue a Estados Unidos para reunirse con Miguel Riquelme.

