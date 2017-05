Escasez de agua, por fallas de CFE

EN LA ADMINISTRACIóN ACTUAL SE HAN REGISTRADO 4OO INTERRUPCIONES

Fallas atribuibles a la Comisión Federal de Electricidad generaron estragos en la prestación del servicio de agua potable a los habitantes de este municipio, quienes por horas padecieron la escasez debido a que los 29 pozos del área urbana y los 13 del medio rural dejaron de operar por la falta de energía eléctrica.

El problema se presentó la madrugada de ayer y aunque en el transcurso de la mañana todos los pozos habían vuelto a funcionar, la baja presión en las tuberías se mantuvo debido a que prácticamente las líneas se vaciaron, pues debieron transcurrir horas para reponer el gasto de 1,500 litros por segundo y presurizar las líneas.

El director del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa), Adelmo Ruvalcaba informó que desde las 0:00 horas empezaron a presentar problemas en la operación de los equipos y pese a que se hicieron los reportes a la CFE, la respuesta de los encargados fue que revisaran las bombas.

Tres horas después, el superintendente de la CFE, Alonso Cano reconoció que se debió a fallas en una línea de 230 mil voltios, lo que afectó gran parte de la Comarca Lagunera.

"No hablan con la verdad y esto sólo retrasa las obras de ingeniería que debemos hacer para regular las válvulas y que no se vacíen de forma abrupta, de manera que la gente no se viera tan afectada", dijo el director del Sideapa.

El sistema de conducción está integrado por 1,500 kilómetros de tubería en la ciudad y otros 350 en el campo, cuyas líneas quedaron vacías tras las interrupciones en la energía, de las cuales el organismo contó más de 80 en el transcurso de la madrugada.

Ruvalcaba aseguró que en las dos últimas semanas se habían presentado más de 100 interrupciones en el servicio por parte de la CFE, mientras que en todo lo que va de la administración municipal, de septiembre a la fecha, se tienen registros de 400 cortes.

Como consecuencia de ello, se han ocasionado daños a los equipos, por los que se han erogado siete millones de pesos en reparaciones y reposición de bombas quemadas.

Adelmo Ruvalcaba mostró comprobantes de pago con los cuales rechazó que existan adeudos por el consumo de electricidad con la CFE.

Exhibió las copias de las transferencias efectuadas desde septiembre de 2016 hasta abril pasado, dado que el pago por el consumo de energía se realiza al término de cada mes.

En los ocho meses, el organismo ha pagado 48 millones 270,925 pesos por el consumo de energía a la CFE, en cuyo período las tarifas se han elevado en un 70 por ciento sin corresponder a las necesidades y calidad de servicio requerido.

Ruvalcaba Nieto rechazó que el apagón haya sido producto de un corte por adeudos. "Lo que pasa es que no quieren aceptar la realidad, no están produciendo la energía que se necesita y pretenden escudarse en esas justificaciones que no tienen validez, estamos al corriente y no les debemos nada", aseguró.

