Netflix cancela The Get Down,

La serie The Get Down, que contaba con sólo una temporada, fue cancelada por Netflix, lo que la convierte en la primera producción que suspende la compañía de streaming.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la decisión se tomó debido a los múltiples retrasos en la producción de la emisión, además de sus altos costos y porque no logró captar la atención del público.

Estrenada el 12 de agosto con seis episodios y producida por Baz Luhrmann, la historia se desarrolla en Estados Unidos, en el barrio South Bronx, a finales de los años 70 y gira en torno al mundo de la música disco, R&B, punk y hip-hop.

Los cinco episodios restantes fueron lanzados el mes pasado, haciendo un total de 11 capítulos, que fueron dos menos de los que se tenían previstos.

Contó con un presupuesto general de aproximadamente 120 millones de dólares, lo que diversos medios apuntan a convertirla en la producción más costosa que Netflix ha tenido.

En declaraciones a medios internacionales, el productor Luhrmann dijo: "Sí, tomó más tiempo y ha sido más difícil de lo que imaginaba; en cuanto a costos, no era barato, pero no creo que sea el show más caro".

Mediante un comunicado difundido en su sitio electrónico, Baz Luhrmann agradeció a todos los fans su apoyo y dijo que es muy poco probable que la serie vuelva a ser retomada. "Humilde y honrado, y para citar la hermosa balada de Mylene: 'Los veré al otro lado...'", finalizó.

El reparto de la serie lo conformaban los actores: Justice Smith, Shameik Moore, Herizen F. Guardiola, Skylan Brooks, Tremaine Brown Jr., Yahya Abdul-Mateen II, Jimmy Smits y Jaden Smith.

The Get Down es la primera producción de Netflix que se cancela, lo que contrasta con la renovación que el gigante del streaming realizó de la mayor parte de su pizarra en los últimos años, como parte de su apuesta por los Netflix originals.

