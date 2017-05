'Triste', panorama para campesinos

APOYOS DE SAGARPA NO APARECEN

Los apoyos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) no aparecen, por lo que este año el panorama para el campo pinta "triste".

Actualmente, los productores se enfrentan a problemáticas relacionadas con el uso y manejo de los recursos naturales -suelos y agua contaminada-, tienen dificultades para el proceso de siembra y se sienten "golpeados" por el incremento de los insumos. Además, se ha tornado difícil el incorporar las nuevas tecnologías.

El Colegio de Ingenieros Agrónomos de México, A.C., dijo que todo el campo mexicano atraviesa por una situación complicada y que Torreón y La Laguna "no se quedan atrás".

El organismo, tiene el propósito de recabar las principales necesidades de las regiones para después y a través de un programa nacional, hacer una propuesta al Gobierno Federal.

"El problema es que los apoyos para el sector están afectados por muchísimas cosas, no aparecen, como en el caso de los Estados en donde hay elecciones, creen que son apoyos directos de compra de votos, pero si no llegan a tiempo, pues ya se pasó la época de siembra, en todo México es lo mismo. Esto pinta triste, estamos casi en junio y muchos de los apoyos no han aparecido, para los estados que siembran este mes, ya se fueron, ya no les llegó en tiempo ni forma", señaló José Fernando Sánchez Santana, presidente del colegio a nivel nacional.

Por su parte, Enrique Salazar Sosa, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Unidad Laguna y profesor en el Instituto Tecnológico de Torreón, detalló que se ha tratado de apoyar a los productores en el proceso de comercialización, principalmente, en tener productos competitivos y de alta calidad. Un ejemplo de ello, explicó que es la producción de tomate, pepino y chile morrón.

"Queremos analizar toda la problemática que tenemos los agrónomos y la forma más inmediata en que podemos organizarnos para apoyar en todo el proceso productivo, el cual se ve afectado por problemas principalmente de la agricultura tradicional convencional, en donde no hay ninguna limitante ni control. Es tratar de llevarlos a una agricultura sustentable y orgánica", expuso.

"El futuro de la agricultura en México y en el mundo, es la orgánica. En Durango, traemos un rezago enorme y las dificultades para sembrar cada vez son mayores", manifestó Arturo Herrera, presidente del colegio, pero en La Laguna de Durango.

Lo anterior se dio a conocer, durante un taller de discusión sobre el Desarrollo Agropecuario Nacional que se realizó ayer en Torreón.

Crisis Problemática. Problemática. ⇒ 'Tenemos muchos años que no hay un programa de rehabilitación de suelo'. ⇒ Abordaron el tema de Desarrollo Agropecuario. ⇒ A taller de discusión acudieron representes de instituciones de educación superior y agrónomos de la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango.

Análisis. Representantes de La Laguna de Coahuila y Durango, presentaron las actividades que desarrollan en grupos de investigación y como Red Internacional de Agricultura Orgánica.

