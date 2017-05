Otro circo del PAN para engañar a la ciudadanía; ahora con el agua: Xavier Herrera

Viernes 26 de may 2017, 8:24pm

TORREÓN, COAH.-

Después de que el PAN presentara una denuncia ante la PGJE contra el gerente del Simas Torreón, Xavier Herrera Arroyo por desvío de recursos y contra su esposa Norma Cecilia Juárez López, por encubrimiento, este rechazó las imputaciones del presidente del organismo Bernardo González.

Lo critica por “oportunista” al mezclar el grave problema la falta de agua que se registró en la ciudad a causa de una falla de la CFE y que con evidente interés partidista atribuye al Simas cuando se publicaron los documentos que comprueban que se tienen los pagos al corriente a la empresa productiva del Estado por el suministro para operar la red de norias.

Le pregunta por qué no denuncia a la CFE si la empresa es la responsable de la falta de electricidad.

Herrera Arroyo expresa que: “Bernardo González me denuncia por negociación ilícita y a mi señora por encubrimiento y desviación de recursos".

“Al respecto quiero mencionar que el ser gerente de Simas me faculta para contratar a empresas a prestar servicios o adquisiciones necesarias para el buen funcionamiento del sistema por lo tanto no se da ninguna negociación ilícita. Aclaro que mi esposa y yo no somos socios, ni dueños de ninguna empresa que preste sus servicios a Simas, así como tampoco a ninguna área del gobierno, por lo tanto tampoco se da el supuesto delito de desviación de recursos ya qe todo lo contratado cuenta con facturas, fotografías pólizas bitácoras tal y como lo establece la ley".

También precisa que de manera clara, el panista engaña a la ciudadanía, “en cuanto a la situación que padecemos de la falta de energía para el funcionamiento de las bombas pues fue demostrado que se debió a causas ajenas a Simas. El panista desvirtúa con dolo electoral que por falta de pago a CFE habíamos sufrido corte y no ve, porque no quiere ver, que en redes sociales y medios de comunicación están los comprobantes de pago. transferencias bancarias a las cuentas de CFE con cantidades y fechas realizadas para dar cumplimiento al pago de consumo de energía".

Según declaraciones de Herrera Arroyo, “una vez más queda demostrada la pifia electoral de los panistas al verse rebasados por su contrincante de PRI, es solo un circo más derivado de la desesperación al ver la derrota eminente que tendrán este 4 de junio”.

PROPIEDADES

En lo relacionado a la compra de propiedades en estos últimos años sin que mi esposa tenga ingresos, es totalmente falso. Si cuenta con ingresos que se complementan con ingresos de negocios particulares con los que contamos aclarando que no proveen de servicios ni ventas de ninguna índole al gobierno incluyendo a Simas y los cuales están dentro de mis declaraciones patrimoniales y fiscales al igual que todas y cada una de nuestras propiedades”.

“Nosotros como familia hemos decidido demandar por daño moral y lo que resulte con estas declaraciones que han echo queda debidamente comprobado este delito lo haremos una vez pasando las fechas electorales, para no desviar la atención como lo quieren hacer los involucrados en estas declaraciones dolosas “.



Lo critica por “oportunista” al mezclar el grave problema la falta de agua que se registró en la ciudad a causa de una falla de la CFE y que con evidente interés partidista atribuye al Simas. (ARCHIVO)

