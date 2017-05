Gobiernos ya no pueden decidir elecciones: Fernández de Cevallos

Viernes 26 de may 2017, 3:13pm

Diego Fernández de Cevallos dijo que en Coahuila no había habido alternancia porque había una hegemonía que no permitía que se viviera un imperio de la Ley en el ámbito electoral, sino de caciquismos y controles desde el centro del país, desde la capital de la República. Consideró que hoy existe una competencia real, dura, a veces extralimitada, pero indicó que hoy los gobiernos no pueden decidir los resultados, sino el electorado.

Diego Fernández de Cevallos Ramos consideró que el PAN de Coahuila eligió a un excelente candidato para Torreón, Jorge Zermeño Infante, a quien consideró una persona íntegra y honesta, con amplia experiencia y que siempre ha ofrecido excelentes resultados en los cargos que ha desempeñado, al igual que el candidato a gobernador, Guillermo Anaya Llamas, quien señaló que ha sido afectado por fraudes electorales pero que hoy va arriba en las encuestas, en condición de ganador.

"Es la oportunidad de Coahuila de dejar atrás una historia que ya no debe continuar día a día, tiene que haber alternancia y creo yo que son dos excelentes candidatos", comentó, "ojalá que el electorado haga su tarea".

