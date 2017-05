Bajo escrutinio del FBI en investigación yerno de Trump

Jueves 25 de may 2017, 7:01pm

Como parte de la investigación sobre la intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, el FBI ha puesto interés en una serie de reuniones de la agenda de Jared Kushner, el yerno del presidente Donald Trump y un influyente asesor de la Casa Blanca, según informaron a "The Washington Post" personas cercanas a la investigación.

Kushner, que se reunió en diciembre con el embajador ruso y un banquero de Moscú, está siendo investigado debido a la extensión y naturaleza de sus interacciones con los rusos.

El WP informó la semana pasada que un alto funcionario de la Casa Blanca cercano al presidente era objetivo importante de la investigación, aunque no nombró entonces a Kushner.

Los agentes del FBI, señala el diario, también siguen muy interesados en el ex consejero de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn, y en el ex presidente de la campaña del magnate, Paul Manafort, pero Kushner es el único funcionario actual de la Casa Blanca que se sabe que es una persona clave en la investigación.

Sin embargo, el diario estadounidense detalló que no ha sido informado de que Kushner sea un objetivo -o el foco central- de la investigación, y el yerno de Trump no ha sido acusado hasta ahora de ningún delito. "Objetivo" ("tarjet" en inglés") es una palabra que se utiliza para referirse al principal sospechoso en una investigación, aunque los fiscales pueden presentar cargos contra personas que no están marcadas con esa distinción.

"Kushner se ofreció voluntariamente para compartir con el Congreso lo que sabe sobre estas reuniones (con funcionarios y empresarios rusos). Él hará lo mismo si es contactado en conexión con cualquier otra investigación", dijo Jamie Gorelick, uno de sus abogados.

Además de la posible coordinación entre el Kremlin y la campaña Trump para influir en las elecciones presidenciales de 2016, los investigadores del FBI también analizan ampliamente los posibles crímenes financieros, pero las personas familiarizadas con el asunto no estaban autorizados a hablar públicamente.



