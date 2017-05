Exhortan a docentes a denunciar fraudes por venta de plazas

Jueves 25 de may 2017, 2:26pm

GÓMEZ PALACIO, DGO.-

GÓMEZ PALACIO, DGO







COMENTAR

La Subsecretaría de Educación en la Laguna de Durango, exhorta a los maestros afectados por la supuesta venta de plazas falsas, a presentar lo antes posible las denuncias correspondientes ante las autoridades de justicia, debido a que no se conoce si fueron más los afectados .

Solo han sido presentadas dos denuncias formales, las cuales ya fueron ratificadas por las autoridades educativas, destacando la falsificación de documentos y firmas de la autoridad competente como principales agravios.

El subsecretario de Educación en la región, Cuitláhuac Valdés Gutiérrez, destacó que hasta el momento se tiene conocimiento solo de seis casos y cuatro de ellos no han acudido a denunciar el delito.

El funcionario reiteró que este caso no se trata de una venta de plazas real, sino de un fraude y un engaño hacia los docentes, ya que la persona que lo realizó no trabaja en la Secretaría de Educación, por lo que solo que fuera el caso y de que tuviera la facultad para poder realizar algún tramite en la dependencia, podría considerarse la venta de una plaza real.

Sin embargo, el subsecretario también advirtió que este tipo de acciones ya no es posible llevarlas a cabo por parte el personal, debido a que actualmente se rigen por la Ley del Servicio Profesional Docente, la cual establece que todos los docentes que aspiran a ingresar al Sistema Educativo, tienen que evaluarse y si resultan no idóneos, no podrán ingresar de ninguna manera, aunque podrán volver a intentarlo el siguiente año.

"Las dos personas que denunciaron y las otras cuatro que fueron defraudadas, ya han presentado su evaluación y no resultaron idóneos, por lo cual hagan lo que hagan no pueden ingresar al sistema, ni podrán se tomados en cuenta para la cobertura de interinatos", destacó.

Recordó que a las personas defraudadas, se les solicitó la cantidad de 130 mil pesos a cada uno para la entrega de su documento y debido a su desesperación por colocarse, fueron víctimas del engaño.

Reiteró el llamado a que los maestros que quieran ingresar al sistema para que no se dejen engañar, ya que la única manera es a través del Servicio Profesional Docente presentando la evaluación y resultando idóneos.



El subsecretario de Educación en la región, Cuitláhuac Valdés Gutiérrez, destacó que hasta el momento se tiene conocimiento solo de seis casos y cuatro de ellos no han acudido a denunciar el delito. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Etiquetas: plazas docentesPlazas falsas

Más de GP Y LERDO

... Anterior Siguiente ...