Niega Riquelme red de corrupción; 'es desesperación por proceso electoral'

Miguel Riquelme Solís, candidato al gobierno del Estado de la coalición "Por un Coahuila Seguro" negó "categóricamente" la red de corrupción que denunció el PAN contra él y funcionarios municipales a quienes dicho partido político vinculó como parte del entramado para beneficiarse y financiar la campaña del priista.

“Es lo que le estoy diciendo, es mentira lo que dice Luis Fernando (Salazar), es totalmente falso... todo es parte del proceso electoral, parte de la caída de puntos de Guillermo Anaya, es una desesperación que ya terminó el proceso”.

Destacó que "es comprensible su desesperación cuando ven que ya terminó el proceso y que sólo se dedicaron a organizar sólo ruedas de prensa.. yo sí tengo agenda todo el día".

En el primero de varios eventos masivos que el candidato tendría con la militancia, empresarios y organismos de la sociedad civil de cara al cierre de la campaña electoral, aseguró que "niego categóricamente que durante mi administración municipal se haya dado favoritismos a empresas constructoras o que se haya cobijado a empresas fantasma. Todas las contratadas tienen nombre y apellido".

“La red de corrupción que ellos presentan es de una empresa de primos de Memo, no se si realmente sea o no, pero entonces, cuál red de corrupción”.

Respecto a la encuesta dada a conocer según el último trabajo del diario El Financiero que consigna que el representante de la alianza “Por un Coahuila Seguro” aventaja a su contrincante blanquiazul, Guillermo Anaya Llamas, por seis puntos, Riquelme sin darle mayor importancia expresó que "van a aparecer más de aquí al próximo miércoles y yo espero ser el triunfador en todas y espero triunfar el domingo 4 de junio".

Con relación al video de una entrevista de Humberto Moreria difundida a nivel nacional en el que, entre otras cosas hace señalamientos contra el candidato de la Alianza Ciudadana Guillemo Anaya, declaró:

“Lo que suceda ya de aquí al proceso electoral yo creo que son temas que por estar inmersos en un complejo proceso electoral dentro de nuestro estado, ya son temas que no son imputables a mi persona, y soy responsable de mis actos, soy Miguel Riquelme y he enfrentado una campaña política de frente a los ciudadanos, respondiendo cualquier tema y cualquier pregunta. Cada quien es responsable de sus actos”.

A menos de una semana de terminar la campaña, Miguel Riquelme expresó que prácticamente la campaña electoral ya terminó pues restan 6 días para que concluyan las acciones de proselitismo.

“En este lapso no solamente he visitado la totalidad de los 38 municipios del Estado. He logrado que se sumen cientos de ciudadanos a mi causa, pero lo más importante es que fue el único que presenté una Oferta Política sustentada. He aprovechado hasta el último momento, porque yo sí he tenido trabajo, recibí las propuestas de más de 4 mil ciudadanos para sumar a mi proyecto y generé compromisos bien puntuales, todo con el fin de que los ciudadanos voten por mí el 4 de junio”.



Riquelme aseguró que "es comprensible su desesperación cuando ven que ya terminó el proceso y que sólo se dedicaron a organizar sólo ruedas de prensa.. yo sí tengo agenda todo el día“. (FERNANDO COMPEÁN)

