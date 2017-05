Quieren 'frenar' el cierre de mina

Jueves 25 de may 2017, 3:53am

AUTORIDADES DE GOBIERNO CONSIDERAN QUE AÚN ES REDITUABLE SU EXPLOTACIÓN

Aunque la compa√Ī√≠a Altos Hornos de M√©xico anunci√≥ que es definitivo el cierre de operaciones en el Cerro de Mercado, las autoridades locales buscan dar marcha atr√°s a esta decisi√≥n, inform√≥ el secretario de Desarrollo Econ√≥mico, Ram√≥n Tom√°s D√°vila Flores.

Asimismo, dijo que se abrirá una bolsa de empleo para tratar de colocar a los trabajadores despedidos por el cierre de la mina, un total de 500; aunque reconoció que los que se pierden son empleos a través de los cuales los empleados perciben en promedio 15 mil pesos de salario al mes.

Refiri√≥ que bajo condiciones adecuadas de trabajo a√ļn es redituable la explotaci√≥n del Cerro de Mercado, aunque los costos de operaci√≥n de esta mina eran ya muy elevados, adem√°s de que se trabajaba con reciclado y desecho de lo que se obten√≠a en el pasado, lo que hac√≠a los procedimientos m√°s costosos.

Esto adem√°s del gasto que implica el traslado a Monclova del mineral.

Dijo que se busca conciliar para que se reduzcan las demandas del sindicato con el fin de que la actividad contin√ļe. No obstante, refiri√≥ que ya hubo un primer acercamiento con la empresa y se mantiene la intenci√≥n de cerrar.

Calificó como "dura" la postura asumida por el sindicato y reconoció que la minería en general registra una reducción de 20 por ciento en la producción de minerales, por una tendencia mundial.

El gobernador, José Rosas Aispuro Torres informó que se buscará reactivar las labores en la empresa al considerar que el Cerro de Mercado es un ícono en el desarrollo de Durango.

Se buscar√° un di√°logo con la empresa con el fin de que se llegue a un acuerdo con los trabajadores.

'NOS QUIEREN ASUSTAR'

Si los directivos de Altos Hornos de M√©xico quieren cerrar la mina del Cerro de Mercado y dejar sin empleos a 500 trabajadores, tendr√°n que demostrar legalmente su justificaci√≥n, "nos quieren amedrentar", se√Īalan los dirigentes sindicales.

Aseguran que la Secretaría del Trabajo ha emitido recomendaciones a los directivos de la mina para corregir varias irregularidades encontradas en materia de seguridad sin que se cumplan las mismas.

En conferencia de prensa, Sergio Beltrán, representante del sindicato minero de Napoleón Gómez Urrutia, dijo que si la empresa quiere cerrar deberá demostrar legalmente los motivos por el cual pretende hacerlo y pagar a cada uno de los empleados de esta mina lo que la ley estipula.

Pero asegura que no existe ninguna intención de cierre porque en un sector de la mina se encontró una veta que, al ser analizada en el laboratorio, dio positivo a la presencia de oro, por lo que no les conviene cerrarla, "más bien lo que quieren es amedrentar a todos los trabajadores para que ya no sean representados por el sindicato", comento el representante sindical.

Incluso denunci√≥ y mostr√≥ documentos que datan del a√Īo pasado, donde la delegaci√≥n federal de la Secretar√≠a del Trabajo hizo la recomendaci√≥n a Altos Hornos de M√©xico de hacer algunos arreglos para mejorar y modernizar el equipo con que cuenta, pero tambi√©n de arreglar algunos veh√≠culos y equipo de trabajo, observaciones que hasta ahora no se cumplen en su totalidad.

Sergio Bernal dijo que la empresa Altos Hornos de M√©xico obtuvo ganancias el a√Īo pasado por el orden de 220 millones de d√≥lares de acuerdo a la car√°tula que existe en la bolsa de valores, ese monto en pesos mexicanos arroja una cantidad de aproximadamente cuatro mil 400 millones y de ah√≠ el 10 por ciento se reparte en utilidades.

"Somos nueve mil empleados de las empresas de Altos Hornos y nos tocan 440 millones de pesos algo as√≠ como m√°s de 40 mil pesos de utilidades por trabajador, pero ellos dicen que somos 12 mil empleados, a√ļn as√≠ son cerca de 35 mil pesos, luego aseguran que somos cerca de 20 mil trabajadores, y a√ļn as√≠ quieren darle a cada uno cuatro mil 500 pesos, eso no es justo", coment√≥.

El siglo de torreón

'No cumple con las medidas de seguridad'

Desde 2016, la empresa propiedad de la mina Cerro de Mercado se ha negado a cumplir las recomendaciones de seguridad para los trabajadores, se han presentado accidentes por esta causa, pero los directivos los reportan como incidentes porque no hay lesionados.

De acuerdo a varios trabajadores que solicitaron el anonimato, la empresa se ha negado a cumplir con las medidas de seguridad para los mineros entre ellas el arreglar los camiones que se usan para transportar material al interior de la mina.

En el acta de inspecci√≥n 130/001757/2016, la Secretar√≠a del Trabajo federal el a√Īo pasado emiti√≥ una recomendaci√≥n de 37 hojas a la empresa minera en donde detalla cada uno de las casi 100 observaciones que encontraron en la mina Cerro del mercado.

Estas recomendaciones se tienen que cumplir cada una para garantizar la seguridad de los trabajadores, sin embargo a m√°s de un a√Īo de ello no se ha dado respuesta positiva al 100 por ciento.

Los trabajadores se√Īalan que algunos camiones no cuentan con luces de reversa ni su alarma, otros m√°s no tienen frenos a tal grado que se han registrado algunos accidentes.

Incluso algunos camiones se han volteado, pero como no se han registrado lesionados, los directivos de la empresa no reportan los accidentes y simplemente los llaman incidentes.

Usan las gr√ļas para enderezar los camiones volcados, pero as√≠, sin volverlos a reparar los ponen listos para funcionar, dijeron.

Pero ejemplos de éstos existen bastantes al interior de la mina en donde aseguran los mineros, los obligan a trabajar sin las medidas de seguridad adecuadas.

Condiciones. Los trabajadores consideraron que es un "pretexto" de la empresa, ya que en realidad se incumple con varios requerimientos para la operatividad.

Sindicato. Los representantes del sindicato minero respaldados por los trabajadores de la mina Cerro del Mercado.

