¿Quién festejará primero?

- El primer capítulo de la final entre Tigres y Chivas se dará hoy en la cancha del estadio Universitario de Nuevo León. Los felinos quieren dar el primer zarpazo para convertirse en el tercer equipo mexicano en conseguir el bicampeonato en torneos cortos; por su parte, el Rebaño Sagrado, que ya levantó la Copa MX, ahora buscará el doblete coronándose en la Liga.

Esta final asentará un nuevo archivo en el futbol mexicano pues estas escuadras no se habían visto las caras en la instancia definitoria de títulos. Los Tigres, quienes actualmente son los campeones del futbol nacional, quieren lograr la hazaña de Pumas (2004) y León (2014) de colgarse dos campeonatos continuos en torneos cortos.

Actualmente los de la Autónoma de Nuevo León cuentan con cinco campeonatos pero, su plantilla y el momento futbolístico que atraviesan les dan para soñar con bordar su sexta estrella en el pecho. A esta posibilidad se le añade la experiencia del estratega felino Ricardo Ferretti, quien se ha convertido en el técnico con más finales jugadas en torneos cortos, pero no sólo eso, el "Tuca" también quiere romper el récord del timonel con más títulos en Liguillas, pues de ganar la partida a Chivas, conseguiría su sexto campeonato como entrenador y alcanzaría a Raúl Cárdenas (6), al tiempo que se pondría a uno del legendario Ignacio Trelles (7).

El conjunto felino llega a punto para este partido en su condición de invicto en Liguilla y mostrado ser un equipo muy superior a sus adversarios (Monterrey y Xolos) al golearlos en cuartos y semifinal, respectivamente. Ello brinda seguridad a los dirigidos por el "Tuca", aunque no se confían y buscarán llevarse una ventaja en casa para la definición de la corona del Clausura 2017 en el partido de vuelta en Guadalajara.

Por su parte, las Chivas son un equipo que ha venido de menos a más, apenas hace un par de torneos el Rebaño Sagrado peleaba por permanecer en el máximo circuito y hoy ve la otra cara de la moneda al llegar a una final tras casi 11 años se ausencia en esta instancia. En ese tiempo, los rojiblancos fueron alcanzados en títulos por su acérrimo rival el América, quien no sólo alcanzó como el equipo mexicano más ganador, además lo superaron (12 contra 11 estrellas).

Al voltear a ver la plantilla universitaria, el cuadro del Rebaño no se "achica"; para el lateral tapatío Edwin "Aris" Hernández "el dinero en la cancha no pesa. Lo que pesa son los jugadores. Sea o no desventaja, somos hombres. Es una final y hay que jugar. Somos un gran grupo, tenemos calidad, como la tienen ellos también. La juventud es algo que ahora pesa en el futbol, pero por eso estamos aquí en esta gran final, por la fuerza y dinámica", aseguró a medios de comunicación.

La Final de la Liga MX será transmitida al mismo tiempo por Televisa y Tv Azteca. Se trata del partido de ida del juego por el campeonato entre los Tigres y las Chivas.

Las transmisiones de los partidos de los felinos son hechas por Televisa, sin embargo, se llegó a un acuerdo para que el canal del Ajusco, también sea una opción para que los aficionados escojan en qué canal ver el compromiso.

La transmisión de Tv Azteca estará encabezada por Christian Martinoli, Jorge Campos y Luis García.

Esto es una apertura más del balompié azteca para favorecer al aficionado, tal y como se hace ya en el torneo de Copa, donde varios canales transmiten los encuentros.

Cabe recordar que en la temporada 1984-1985 pasó algo similar. La final de dicha campaña la jugaron América y Pumas, con el ingrediente extra de que se tuvo que disputar un partido de desempate luego una igualdad en el marcador global.

El primer choque fue transmitido por Televisa y quedó empatado a un tanto; mientras que el segundo cotejo lo transmitió Imevisión (hoy Tv Azteca) y culminó sin goles.

Por dicha razón, se tuvo que disputar un desempate en la Corregidora de Querétaro. Curiosamente, días antes del partido, se dio a conocer que tanto la televisora de Chapultepec como la del Ajusco, pasarían de manera simultánea el esperado duelo.

Por Imevisión narraron el juego José Ramón Fernández y Raúl Orvañanos, mientras que por Televisa lo hicieron Juan Dosal y Gerardo Peña.

Óscar Macías Romo fue designado por la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol como árbitro para el partido de hoy. Estará acompañado en las bandas por Marcos Quintero Huitrón y Jimmy Acosta Montesinos, asistentes 1 y 2, de manera respectiva, y Marco Antonio Ortiz Nava como cuarto silbante.

Tigres busca una hazaña inédita en el futbol mexicano: ser el primer equipo campeón que gane los seis juegos de liguilla.

Tigres va por el 'zarpazo perfecto'

Los felinos llevan un paso apabullante en la "Fiesta Grande". Acumulan cuatro victorias, con 10 goles a favor y sólo uno en contra. Humillaron 6-1 global al sublíder Monterrey en cuartos de final y 4-0 al líder Tijuana en semifinales para llegar a la final.

Su objetivo ahora es convertirse en bicampeones con marca perfecta.

Son pocos los monarcas que alcanzan la gloria con un registro casi inmaculado. Apenas siete equipos asumieron el trono tras ganar cinco de los seis juegos de liguilla. América lo hizo en 1975-76 y Prode 1985; Cruz Azul en 1978-79 y 1979-80; Pumas en 1980-81, 1990-91 y en el Apertura 2004.

También lo lograron Atlante (1992-93), Toluca (VER 1998 y VER2000), Chivas (AP2006) y Tigres (AP2011). De esos clubes se coronaron con cinco triunfos y un empate: América (75-76), Atlante (92-93), Toluca (VER2000), Pumas (AP2004) y UANL (AP2011).

La marcha de Chivas es opaca. Un triunfo, dos empates y un revés lo tienen en la final, con tres goles a favor y tres en contra. Ya ha sucedido que una escuadra acceda a la lucha por el título con sólo una victoria.

En el AP2013 América lo hizo, Monterrey en el AP2010, Santos en el CL2008 y Pachuca en CL007 y VER2001 llegaron a la final con tres empates y un triunfo. Rayados, laguneros y los Tuzos (2007) fueron monarcas.

Datos de la final n Será la sexta ocasión en los torneos cortos que ambos finalistas tienen director técnico extranjero. n Será la sexta ocasión en los torneos cortos que ambos finalistas tienen director técnico extranjero. n En torneos cortos, el equipo que finalizó en tercer lugar se coronó en 10 ocasiones; el que terminó en séptimo sólo ha sido campeón una vez (Pachuca en el Invierno 1999). n Es apenas la segunda final en torneos cortos donde se medirán el tercero y séptimo lugar de la clasificación. n Será la décima final que disputa Ricardo Ferretti como entrenador, tiene cinco ganadas y cuatro perdidas. n Chivas busca su título número 12, con lo que empataría al América como los conjuntos del futbol mexicano con más campeonatos. Tigres busca su sexta estrella.

