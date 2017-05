El United es campeón de la Europa League

Jueves 25 de may 2017, 7:24am

ESTOCOLMO, SUECIA.-

ESTOCOLMO, SUECIA







COMENTAR

En una semana de luto para su ciudad, Manchester United derrotó el miércoles 2-0 al Ajax en la final de la Liga Europa para sumar el único trofeo que faltaba en sus vitrinas.

La victoria también clasificó al United a la próxima Liga de Campeones.

Paul Pogba abrió el marcador y Henrikh Mkhitaryan marcó el segundo gol por el conjunto inglés, que jugó dos días después de que 22 personas murieron en un ataque con una bomba en un concierto en Manchester, y 12 días después de la muerte del padre de Pogba.

"Si pudiéramos, cambiaríamos las vidas de esas personas por este trofeo. No lo pensaríamos dos veces", indicó el técnico portugués del Man U, José Mourinho. "¿Hace esta copa que la ciudad de Manchester se encuentre un poquito más feliz? Tal vez".

A los 18 minutos, cuando anotó su gol, Pogba señaló hacia el cielo, mientras sus compañeros se le acercaban para felicitarlo. El tanto de Mkitaryan llegó a los 48 minutos, en una jugada de saque de esquina.

Mourinho cerró su primera temporada con United conquistando dos títulos, luego de ganar la Copa de Liga en febrero. Los jugadores del United viajaron a Suecia con caras tristes, tras el atentado del lunes durante un concierto de la estrella pop estadounidense Ariana Grande en la Manchester Arena.

Durante el encuentro, los "Red Devils" se mostraron determinados a brindar una actuación que sirviera de homenaje a las víctimas y a sus familias. El esfuerzo les valió el título y dejó testimonio de su temple.

"La mañana de ayer estábamos destrozados", afirmó el mediocampista español del United, Ander Herrera. "Pero el técnico nos dijo que lo único que podíamos hacer era ganar el partido por ellas (las víctimas). Eso es lo que hemos hecho. Es sólo un partido de fútbol, sólo un trofeo, pero si podemos alentar a la gente con esto, aunque represente sólo el 1%, es suficiente para nosotros".

Se había previsto guardar un minuto de silencio antes del encuentro. En realidad, fueron 60 segundos de aplausos y cánticos por parte de los hinchas del United, que no dejaron de corear "Manchester".

Todos los jugadores llevaban brazaletes negros en señal de luto, y los seguidores de ambos equipos de entremezclaron en las inmediaciones del estadio y en el centro de la ciudad antes del encuentro.

El partido se anticipaba como un choque entre el pragmatismo de Mourinho y el ímpetu juvenil del Ajax, que cuenta con seis jugadores de 21 años o menos y que ancló en su primera final europea en 21 años.

La experiencia del United se impuso sobre el entusiasmo. Ya con la ventaja de 2-0, el conjunto inglés se dedicó a neutralizar al holandés para asegurar el cetro.

"No he visto hoy el Ajax al que estoy acostumbrado", lamentó el técnico Peter Bosz. "Ellos no están habituados a jugar una final. Fue algo nuevo para ellos".

United se sumó a Bayern Munich, Ajax, Juventus y Chelsea como los únicos equipos que han ganado todas las competencias europeas de clubes: Champions (Copa de Europa), Liga Europa (Copa UEFA), Supercopa y Recopa. Además, Mourinho es el primer entrenador que gana la Champions en dos ocasiones (Porto e Inter) y la Liga Europa/Copa UEFA dos veces (United y Porto).



Manchester United derrotó 2-0 al Ajax de Holanda en Estocolmo y consiguió el título de la Europa League por primera vez en su historia. (EFE)

Henrikh Mkhitaryan celebra luego de meter el segundo tanto. (EFE)

Etiquetas: Manchester United EUROPA LEAGUE

Más de Deportes

... Anterior Siguiente ...