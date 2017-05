Se 'trenzan' por denuncia de desvío

TORREÓN, COAH.-

PANISTAS Y FUNCIONARIOS SE ACUSAN ENTRE Sí Y MUESTRAN 'PRUEBAS'

Luego de que el PAN presentara una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila contra el candidato priista, Miguel Ángel Riquelme, por presunta negociación ilícita y encubrimiento, el director de Obras Públicas, Gerardo Berlanga; el gerente de Simas, Xavier Herrera y el contralor, Javier Lechuga, negaron tales señalamientos, ya que se les señaló públicamente de estar involucrados.

La denuncia se presentó además contra Xavier Herrera, gerente de Simas; el empresario Fernando Campa Elías y Aldo Daniel González Ceniceros, supervisor de obras en Torreón.

Por su parte, el senador del PAN, Luis Fernando Salazar retó a Miguel Ángel Riquelme a desmentir con documentos oficiales los señalamientos del PAN. Los panistas indican que Miguel Ángel Riquelme y funcionarios municipales en complicidad con funcionarios públicos desviaron 180 millones de pesos. Estos señalamientos se realizaron el pasado martes, mismo día en que el PRI respondió e indicó que es falsa la información. Ante esta situación Luis Fernando Salazar respondió que en el caso de VIBLA Edificaciones, S.A., dijo que nunca se afirmó que fuera propiedad de Lauro Villarreal.

"Lo que se dijo y acreditó es que en ella figura como accionista Carlos Villarreal hijo del excontralor de Torreón".

En el caso de la Constructora y Estructura Laguna S.A. de C.V., el PRI respondió que ninguno de los dueños son funcionarios de la actual administración municipal, a lo que el senador indicó que la empresa sí es propiedad de Gabriel Díaz Couder, un ex colaborador de Berlanga Gotés por más de ocho años y mostró las actas constitutivas.

"En la empresa CAMEL 23, S. A. es proveedora de Simas, pues bien, la empresa es propiedad de Fernando Campa Elías, quien es socio del director de SIMAS, Xavier Herrera Arroyo, en la empresa Eventos Heroca S. A., por lo que está demás señalar el conflicto de intereses que se actualiza en este caso", indicó Salazar. Asimismo mostró imágenes donde se indica que el domicilio que CAMEL 23 tiene registrado en el padrón de proveedores del municipio corresponde a una bodega abandonada.

"Otra de sus principales accionistas es Ana María García Castro, beneficiaria de los programas sociales de la presente administración de Torreón en los programas de despensas y tortillas", aseguró.

Otro de los señalamientos incluyen a la empresa Maquinaria Y Construcciones SACRO, S. A., constituida durante la administración de Miguel Riquelme, y de la cual indican que una de sus accionistas es una mujer beneficiaria del programa del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

"Como lo acredita el acta constitutiva de fecha 10 de septiembre de 2014, esta empresa sólo cuenta con un capital social de 50 mil pesos, cantidad mínima indispensable para poder constituirse como tal, por lo que evidentemente no contaba con la experiencia ni capacidad financiera para hacerse acreedora al contrato PDR-001-15 de fecha 29 de noviembre de 2015, equivalente a la cantidad de 27 millones 811 pesos", dijo.

BERLANGA EXPLICA

El director de Obras Públicas se defiende y dice que "es bueno que el corrupto, mentiroso y cínico de (Guillermo) Anaya me abre la puerta para sacar a la luz algo de todo lo que hizo cuando fue alcalde y dio obras directas a su cuñado en la reparación de colectores sanitarios cuando solicitó un crédito por 75 millones de pesos para reparar 7 y se le asignaron directamente a JIMSA propiedad del director de Desarrollo Urbano, Eduardo Jiménez Saracho y a JIBE consejero del Simas. El director del Simas de aquel entonces Fernando Alatorre Dressel era cuñado al estar casado con una hermana de éste".

Gerardo Berlanga inició sus servicios dentro de la administración pública, invitado por Guillermo Anaya en el trienio 2003-2005.También colaboraron las personas que ahora denuncia, entre ellas Gabriel Díaz Couder. Respecto a éste, representante de la empresa Constructora y Estructuras Laguna S.A. de C.V., es el propietario junto con su esposa. Sus servicios están documentados y avalados de acuerdo a la ley. "La empresa no es mía yo no lo favorezco con contratos por amistad ni los necesita por su experiencia y capacidad". Desde febrero de 2014 hasta la fecha su dirección es en la avenida Allende poniente.

Berlanga rechaza ser dueño de inmuebles en el Paseo Morelos. Aclara que su hijo renta un local a Jorge Abularage Lugo, expresidente de la Canacoto.

Refiere con relación a los señalamientos del PAN por corrupción en el sentido de que la empresa Proyectos de Ingeniería Laguna S.A. de C.V., se le señala como accionista, dice que "esa empresa no es mía, es de mi hijo y nunca se le ha dado ni un solo contrato municipal".

Otro de los señalamientos del PAN contra Berlanga Gotés fue que adjudicó directamente a una persona física 10 millones de pesos, que se presume es una "caja chica" o empresa "fantasma" que se esconde bajo el nombre de Arisol Vanessa Rodríguez García, quien es beneficiaria del INEA. De este punto señaló que no es ni "caja chica" y tampoco es una empresa "fantasma". "Esta empresa que atacan los panistas es de las que hacen obras chiquitas como las cuadrillas que contratábamos en la administración de Anaya. Está registrada en el padrón de proveedores. Muestra su recibo de agua pagado, el Impuesto Predial. Su esposo y ella han sido contratistas registrados desde el año 2010 hacen trabajos de albañilería y obra civil menor y está registrada en la CMIC. Se demuestra que existe y hasta tiene su licencia de funcionamiento. Si aparece que es beneficiaria del programa INEA de Educación para los Adultos es porque quería aplicar para seguir estudiando".

SE DEFIENDE HERRERA

Por su parte, el gerente general de Simas dijo que "los proveedores a quienes se les dan contratos están registrados en el padrón del Simas siempre y cuando cumplan con los requisitos".

Herrera explica que en el caso del señalamiento de la empresa CAMEL 23, S.A. de C.V., es una constructora a la cual sí se le ha dado trabajo en Simas. "Pero quiero mostrarles el acta constitutiva certificada ante notario quiénes son los dueños de la empresa y donde no aparece el nombre de Fernando Campa Elías como socio. La realidad y aquí lo ven (documentos del acta constitutiva) los dueños son Ana María García Castro y Erick Alejandro Bedolla Gaytán que no los conozco ni siquiera de palabra, apenas los descubrí a raíz de las declaraciones y acusaciones que me hicieron. Yo también me puse a investigar y resulta que el socio principal Erick Alejandro es primo en primer grado de la esposa de Guillermo Anaya, Mayté, que es un primer vínculo". Otro dato que para él es relevante es que este proveedor de Simas desde 2015 se casa con Ana Laura Beltrán del Río Anaya, prima hermana en primer grado de Guillermo Anaya (muestra actas de nacimiento y de matrimonio).

Por lo tanto, "no aparece Fernando Campa Elías que sí es mi socio en una empresa particular, con declaraciones fiscales en orden, se llama Eventos Heroca, S.A. de C.V., y no ha facturado ni un solo peso ni al gobierno estatal ni al gobierno municipal. Ni federal y mucho menos al Simas…".

Con relación a dos empresas Digital Plotter, S. A. de C.V., y Proyectobras, S. A. de C.V., que según Guillermo Anaya y el video presentado por el senador Luis Fernando Salazar, aseguran que Xavier Herrera le asignó obras por 10 millones de pesos al director de Obras Públicas, Gerardo Berlanga, vía un supervisor interno de Obras Públicas, Aldo Daniel González Ceniceros, explica que "yo no le he dado obras de ningún tipo ni a Berlanga ni a personas relacionadas con él".

"Con relación a las propiedades que los panistas señalan como de mi propiedad y de mi esposa, ahí también valoramos llevar a cabo demandas. Ya que una serie de propiedades como una casa que vendí hace siete años y tengo los documentos para comprobarlo, sacan la casa de mi mamá domiciliada en segunda de Cobián, es una casa escriturada de hace 40 años".

DA SU VERSIÓN

Javier Lechuga, contralor, explica por ejemplo que "la investigación tan profunda realizada por Luis Fernando Salazar le lleva a concluir que es una empresa "fantasma" la empresa Marquinaria y Construcciones SACRO, S. A, de C.V., ubicada en la avenida Arista 1356 poniente, tan sólo porque tocó la puerta y no le abrieron. Esta empresa sí existe, realiza obra para diversas instancias de gobierno; en el caso de Torreón, tuvo a su cargo la pavimentación del bulevar Independencia, obra que le fue adjudicada mediante una licitación pública nacional por 27 millones de pesos del Ramo 23. Tiene domicilio físico, equipamiento y experiencia, requisitos de carácter fiscal y alta de más de 70 empleados ante el IMSS en su liquidación del 8 de junio de 2016. La obra del Independencia está hecha, auditada pues se aplicaron recursos federales y no tiene observaciones".

Respecto a la empresa Vibla Edificaciones S.A. de C.V., dijo que Lauro Villarreal no constituyó esta empresa ni es socio de la misma. No ha sido funcionario de la actual administración municipal, por lo tanto no se configura conflicto de intereses porque de acuerdo con el acta constitutiva los propietarios son Carlos Villarreal Blake y Mónica Blake. "Ellos señalan que soy comisario de esta empresa, pero no es cierto".

"Yo tengo un despacho desde hace muchos años de servicios fiscales y cuando esta empresa constituida en enero de 2014 y el 5 de febrero se hace una asamblea donde a mí me quitan de comisario, por lo tanto yo duré 5 días en esa empresa y posteriormente el señor Villarreal Blake participa en una licitación nacional para hacer una obra con recursos federales, un tramo de la Línea Verde".

Chocan Berlanga y Virgil

En medio de las acusaciones por desvío de recursos, el director de Obras Públicas, señaló que a la excontralora municipal en el trienio de Guillermo Anaya, Natalia Virgil un contratista la acusó de abuso de autoridad y difamación en el ejercicio de sus funciones cuando era funcionaria, ésta precisó que todo se derivó de la cancelación de un contrato de supervisión externa en la obra de construcción de dos puentes sobre el periférico, que se asignó en forma irregular en 2005.

Istó a Berlanga a que le compruebe a qué empresas de las que ella llevaba contabilidad se le asignaron obras, para que compruebe su dicho de que "yo lo presionaba para que les diera obras". Lo reto "con expedientes en mano para que públicamente de las supervisiones que se hicieron con recursos federales entre ellos el Puente Santa Fe que fueron asignados en forma ilegal al constructor Hugo Noé Lazcano".

Posturas. Gerardo Berlanga, Xavier Herrera y Javier Lechuga, dan sus versiones sobres las acusaciones en su contra.

