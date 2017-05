Coahuila, 'un estado sumido en la crisis'

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







Para la candidata del PRD a la gubernatura de Coahuila, Mary Telma Guajardo, es innegable que la entidad se encuentra sumida en la crisis y culpa de ella al PRI, pero también al PAN, ya que "son cómplices".

En entrevista exclusiva para El Siglo de Torreón, la perredista habla sobre su visión del estado, sus posibilidades reales en la elección y su cercanía con los hermanos Humberto y Rubén Moreira, exgobernador y gobernador de Coahuila.

→ Parece que sólo hay dos candidatos con posibilidades de triunfo, según lo que se ha visto en las encuestas. Los demás ¿a qué le tiran o para qué están en esta contienda? En su caso, Mary Telma Guajardo ¿cuál es la expectativa de triunfo y el objetivo en esta campaña?

Bueno efectivamente solamente hay dos candidatos, el del PRI y el PAN, pero nada más hay una candidata, que soy yo. Soy la única mujer candidata y soy la única con posibilidades reales de poder ofrecer un proyecto distinto, un proyecto que vaya en beneficio a las y los coahuilenses. Pero abordaría más o menos cinco ejes temáticos para poder darle claridad a cada uno de ellos. Primero, quién es Mary Telma Guajardo Villarreal. Segundo, cómo veo a mi estado. Tercero, cuáles son las propuestas que considero que van a sacar de este bache a nuestro estado. Cuarto, cómo veo a los otros candidatos. Y quinto, la participación tan importante de nuestra gente.

Primero Mary Telma Guajardo es una mujer, es madre de familia, tengo una hija y dos hijos, soy de Cuatro Ciénegas de Carranza y soy profesora, estudié dos licenciaturas, dos posgrados, estoy por terminar doctorado y estoy estudiando leyes. Pero además yo fui regidora en Saltillo, fui diputada local aquí en Coahuila y fui diputada federal, la única en Coahuila que ha llegado a un cargo tan honroso como es presidenta de la Junta de Coordinación Política, ninguno de los otros seis candidatos, que por cierto son lo mismo, ha logrado llegar a donde he llegado yo, y eso me da la oportunidad de tener experiencia tan importante y tan necesaria para poder saber de dónde se pueden obtener los recursos federales, para sacar de la crisis en la que está nuestro estado.

Lo otro es cómo veo a nuestro estado. Nuestro estado es un estado que está en crisis, en una profunda crisis, la corrupción impera y ha sido una de las causas por las cuales nuestro estado está en estas condiciones, a más de 80 años de gobiernos priistas y panistas, que han gobernado las principales ciudades de nuestro estado, todavía tenemos gente que toma agua de los abrevaderos donde toman los animales, en los ejidos no hay pavimentación. Entonces no puede ser posible que esto esté sucediendo y además de ello no hay empleo. La gente me recibe con los brazos abiertos y me dicen que ya están hartas, que están cansadas, cansados, que están fastidiados, que no creen en tantas mentiras, tantas promesas incumplidas, cada elección siempre es lo mismo, y como ya están cansadas y cansados, yo lo que les digo es: atrévanse a definir el rumbo de nuestro estado con su voto, salgan.

→ Menciona que no hay empleo, supongo que se lo han comentado en los recorridos que ha hecho, y llama mucho la atención porque uno de los aspectos que más ha resaltado el gobierno de Rubén Moreira es la generación de empleo y lo hemos visto constantemente en la propaganda oficial... hay una discrepancia.

La realidad es otra, la realidad es otra. Hay mucho empleo informal y lo cierto es que hace falta el empleo formal ¿verdad? Hay muchísimas mujeres, madres solteras que no tienen empleo, no hay oportunidades en nuestro estado. Lo ves, lo vives, lo sientes. O sea no puedes negar una realidad, no sé dónde estén esos empleos. Y luego el desempleo, la inseguridad, la corrupción, la impunidad, son temas que solamente en el Partido de la Revolución Democrática podemos nosotros garantizar salir adelante ¿Por qué lo digo? Porque yo sostengo que los seis candidatos son lo mismo, los seis candidatos forman parte o han formado parte de los gobiernos priistas y panistas que tienen sumido en la crisis a nuestro estado y a nuestro país. Porque ellos aprobaron el gasolinazo, porque el PRI y el PAN son responsables también de la reforma laboral que va en detrimento de la clase trabajadora, y así le pudiera seguir con todo lo que todos ellos son cómplices.

Mira ¿por qué son cómplices PRI y PAN del endeudamiento de Coahuila? Porque cuando el gobierno de Humberto Moreira solicitó los préstamos a las instituciones bancarias ¿qué es lo que pasa con una institución bancaria? Te pide un aval ¿sí?, y ese aval pues lo es el gobierno federal, ¿y quién estaba de gobierno cuando pidieron los préstamos a las instituciones bancarias? Felipe Calderón. Y ¿quién estaba de senador en ese entonces? Guillermo Anaya. Entonces son cómplices, es una falacia, es una mentira de que los van a meter a la cárcel. Van a ir a la cárcel priistas y panistas, deben de ir a la cárcel priistas y panistas, no solamente los priistas también los panistas por cómplices.

Y luego ¿cuáles son las propuestas que desde la izquierda estamos impulsando? Estamos impulsando las propuestas que tienen que ver con el respeto a los derechos individuales, nosotros no vamos a hacer lo que Guillermo Anaya, ni lo que Rosendo Villarreal en su momento en Saltillo hizo. ¿Qué hizo Guillermo Anaya cuando fue alcalde en Torreón? Decretó un toque de queda contra la comunidad lésbico-gay, y encarcelaban a todas aquellas personas que después de las diez de la noche de la comunidad lésbico-gay anduvieran en la calle maquilladas, con tacones y demás, y esto todo mundo lo recuerda. Entonces es homofóbico y misógino por las declaraciones recientes, últimas, que acaba de realizar en contra de las mujeres. Entonces nosotros y nosotras en el Partido de la Revolución Democrática vamos a seguir impulsando el respeto a las libertades individuales, vamos a seguir impulsando el respeto a los derechos humanos.

→ Menciona hace un momento a la persona de Humberto Moreira y en esta lucha que se ha dado en esta campaña (...) ha habido un señalamiento hacia su persona que es la cercanía, el compadrazgo con Humberto y con Rubén Moreira. Esto puede poner en entredicho esta aseveración que usted misma hace de que van a ir a la cárcel tanto priistas como panistas ¿no?

Mira, este es el otro eje temático que te decía yo. Efectivamente yo no he sido tocada como han sido tocados ellos. Porque, dime ¿en qué peca uno en tener compadres priistas, panistas, perredistas o sin color? Yo fui comadre de ellos en mi juventud, hace treinta años y ¿eso qué tiene que ver con lo político? La complicidad de ellos es así, es de señalarse.

→ Creo que no es tanto el hecho de que haya compadrazgo sino que eso le impediría a usted proceder contra ellos.

Por el contrario, mi tema personal es muy aparte de lo político. Yo tengo muy clara mi filiación partidista y tengo muy claro mi compromiso con mi gente y con mi pueblo, si no, no estuviera aquí. Pero mira, sobre ese mismo tema, el lodo que han estado echándose unos a los otros es porque se conocen, porque son cómplices, porque saben todo lo que han hecho juntos ¿Por qué crees que se lo sacan? A mí no tienen absolutamente nada que señalarme. Sólo eso de la cercanía. ¿Y eso qué? O sea, yo no voy a gobernar para los compadres, ni para las comadres. Yo voy a gobernar para mi pueblo ¿sí? Y lo que mi pueblo me diga.

Por eso yo sostengo que cada dos años me van a evaluar y si no estoy haciendo las cosas bien, voy a renunciar, y será el pueblo quien me diga a quién quieren en cada una de las secretarías que van a conformar el gabinete en el estado, y también junto con mi pueblo voy a integrar el programa de gobierno, pero en esto es en lo que yo no estoy de acuerdo, en la ola de violencia política que están ejerciendo los priistas y los panistas. ¿Por qué? Porque eso es seguir pisoteando la dignidad de la gente, eso es seguir confundiéndola, eso es seguir jugando con ellas y con ellos. Por el contrario yo como gobernadora, yo como candidata, mi compromiso y mi responsabilidad es de alguna manera propiciar para que nuestra gente viva en armonía, para que no esté con temor (...)

→ En el análisis que usted hace de la realidad del estado ¿cómo quedan las gestiones de Humberto Moreira y Rubén Moreira? En su evaluación, ¿cómo los observa?

Es un estado sumido en la crisis, eso nadie lo puede negar. Estamos hablando de priistas y panistas. ¿Quiénes aprueban las leyes locales?

→ Quienes tienen mayoría.

¿Quiénes se ponen de acuerdo? ¿Cuándo has visto aquí en el Congreso del estado que voten distinto los priistas y los panistas? Son cómplices ¿si?, Entonces, cuidado. ¿Quiénes autorizan el gasto?, ¿quiénes autorizan el presupuesto? Los priistas solos no lo sacan, necesitan el voto de los panistas.

→ Han tenido congresos mayoritarios los priistas.

No, pero quienes tienen que contar con la aprobación del PAN para poder hacer mayoría hoy, en este momento no.

→ Tienen mayoría automática.

Pero checa cómo han votado, nada más checa cómo han votado. Ellos son cómplices. Entonces priistas, panistas son lo mismo. Incluso los seis candidatos forman parte o han formado parte de este pacto de corrupción, porque todos, no quiero saber cuál, todos han formado parte de estos gobiernos.

→ Un estado de crisis implica que haya habido malas decisiones tomadas por los gobiernos, con la cercanía que usted ha tenido ¿ha hablado o habló con Humberto y con Rubén para manifestarle su desacuerdo, desde su posición política, sobre lo que estaba pasando en el estado?

A ver, aquí hay que aclarar una cosa. Otra vez, mi compadrazgo nada tiene que ver ¿sí? En lo político, cuando estuvimos y coincidimos con Rubén Moreira en la Cámara de Diputados, claro, inclusive nosotros apoyábamos para mandar recursos para Coahuila, porque me interesa mi estado. Claro que hacemos señalamientos, no creas que me reúno cada jueves a tomar el té con ellos. O sea, es más, yo me atrevo a decir que ahorita mis hijos no conocen a sus padrinos, porque no tenemos esa cercanía que quieren hacer parecer los panistas. Porque ese es un tema de los panistas, porque no se han dado las alianzas y quieren luego desviar su atención de la cercanía de ellos, porque ellos sí diariamente conviven con ellos, ¿verdad? Yo no convivo con ellos, ellos sí conviven diariamente con los priistas y diariamente se ponen de acuerdo.

→ Mary Telma, las posibilidades reales de triunfo...

Todas.

→ Pero no hay una sola encuesta que la coloque al menos cerca.

Ni siquiera me consideran, es tal la misoginia que si tú revisas las encuestas dicen ¿por cuál candidato votaría? Y ponen todos los hombres, ni siquiera aparezco ahí.

→ Hay algunas encuestas que consideran a los siete candidatos.

Rarísimas, rarísimas. Yo todas las que veo que son impulsadas en las redes y eso, puros hombres, pero las posibilidades reales, todas. Un país como Estados Unidos se equivocó en las encuestas cuando le daban el triunfo a Hillary Clinton.

→ Pero Hillary Clinton ganó el voto popular, perdió en el voto electoral.

Pero ¿cuántas encuestadoras no se han equivocado? Todas. Ahora, yo confío en que las gentes, en que las mujeres que la única que va a representar los intereses de la mujer soy yo.

→ Sobre ese tema, el abordaje que se da de la cuestión de género en las campañas suele ser muy marginal, las mujeres sólo como sujeto de asistencialismo. ¿Cuál es su perspectiva como mujer dentro de esta lucha política sobre la agenda de género en una campaña como la de Coahuila?

Mira, yo he dicho que efectivamente hay que eliminar los programas asistencialistas y hacerlos ley, como lo hemos hecho en el Distrito Federal, para que no estén utilizados electoralmente. Que el apoyo a mujeres solteras sea realidad hoy y siempre. Entonces, todos estos temas de apoyo, adultos mayores, a personas con discapacidad, a mujeres madres solteras sin empleos, a mujeres jefas de familia, seguro contra la violencia familiar, muchísimas cosas que es desde la izquierda que las estamos impulsando las vamos a hacer ley, porque no puedes tú estar jugando con la dignidad de la gente, a hoy me apoyas, entonces te apoyo con despensas y te apoyo con tinacos, y te apoyo con la tarjeta rosa, te apoyo con la tarjeta azul, y te apoyo con la tarjeta verde. Eso no debe de ser, lo que debemos de hacer es que siempre existan estos apoyos y que se hagan ley para que no los utilices de acuerdo a tu conveniencia.

→ Ha mencionado varios problemas en lo que llevamos platicando ¿cuál de estos problemas cree que es el principal que se tiene que corregir en Coahuila?

La corrupción y la impunidad. Tenemos que ir en serio transparentando el manejo de los recursos y en la rendición de cuentas, eso es muy importante.

→ Me gustaría conocer su opinión respecto al árbitro electoral, el Instituto Electoral de Coahuila; ha habido señalamientos, a habido incluso acusaciones de que hay una infiltración de parte del PRI hacia la estructura del IEC que pone en duda la operatividad y la imparcialidad del organismo.

Nosotros también lo hemos señalado, que es un árbitro que no ha actuado con imparcialidad, que es un árbitro que le falta también profesionalismo y que es un árbitro que no garantiza la certeza en esta contienda electoral. Por eso solicitamos la intervención del INE, para que esté con lupa en las elecciones aquí en Coahuila. Lo que hacemos es un llamado al árbitro electoral pues para que deje de estar actuando con parcialidad, y que haga todo lo posible porque la gente conozca las propuestas de todos los candidatos y de la candidata para que puedan emitir opinión, y a los candidatos les digo dejen en libertad a nuestro pueblo, dejen de estarlos coaccionando, dejen de estarlos amedrentando, de estarlos asustando, porque no tienen ética política ustedes por estar impulsando y aplicando la violencia política que están día tras día haciendo en nuestro estado.

→ ¿Qué opina sobre el anuncio que recientemente hicieron Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN y Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, de construir un frente para la elección de 2018?

Pues eso en el Partido de la Revolución Democrática lo vamos a revisar en próximos días o en próximos meses en un consejo nacional, porque la presidenta emitió esta opinión sin consultar al consejo nacional. Ahorita estoy enfocada en esta elección que seguramente con el apoyo de todas las mujeres vamos a ganar la gubernatura y naturalmente no quiere decir que estoy discriminando a los hombres de ninguna manera, tengo dos hijos varones, con el apoyo de todos, pero me refiero a las mujeres particularmente porque formamos más del cincuenta por ciento del padrón electoral.

