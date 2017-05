Es 'circo mediático' el del PAN, no tiene sustento: contralor

TORREÓN, COAH.-

Para Javier Lechuga Jiménez, contralor municipal, las acusaciones que hizo el PAN del candidato Guillermo Anaya y el senador Luis Fernando Salazar no fue más que un "circo mediático". Al mostrar diversos documentos expresó que “es una seudo-investigación que carece de sustento la que presentaron los panistas con mentiras y verdades a medias, manipuladas para engañar a los ciudadanos”.

Declaró que ni el exalcalde con licencia de Torreón Miguel Riquelme creó una red de corrupción para beneficiarse, ni son los casos de empresas así como lo “tramaron los panistas de manera tan pobre".

Explica, por ejemplo, que “la investigación tan profunda realizada por Luis Fernando Salazar le lleva a concluir que es una empresa fantasma la empresa Maquinaria y Construcciones SACRO, S. A, de C.V., ubicada en la avenida Arista 1356 poniente, tan solo porque tocó la puerta y no le abrieron. Esta empresa sí existe, realiza obra para diversas instancias de gobierno; en el caso de Torreón, tuvo a su cargo la pavimentación del bulevar Independencia, obra que le fue adjudicada mediante una licitación pública nacional por 27 millones de pesos del Ramo 23. Tiene domicilio físico, equipamiento y experiencia, requisitos de carácter fiscal y alta de más de 70 empleados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en su liquidación del 8 de junio de 2016. La obra del Independencia está hecha, auditada, pues se aplicaron recursos federales y no tiene observaciones".

"Las empresas fantasmas no hacen obras visibles y todos la vimos", asegura.

Respecto a la empresa Vibla Edificaciones SA de CV, dijo que Lauro Villarreal Navarro no constituyó esta empresa ni es socio de la misma. No ha sido funcionario de la actual administración municipal, por lo tanto no se configura conflicto de intereses porque de acuerdo con el acta constitutiva, los propietarios son Carlos Villarreal Blake y Mónica Blake. “Ellos señalan que soy comisario de esta empresa pero no es cierto”.

"Yo tengo un despacho desde hace muchos años de servicios fiscales, y cuando esta empresa constituida en enero de 2014, y el 5 de febrero se hace una asamblea donde a mi me quitan de comisario, por lo tanto yo duré 5 días en esa empresa y posteriormente el señor Villarreal Blake participa en una licitación nacional para hacer una obra con recursos federales, un tramo de la Línea Verde".

Señala que las obras no se dan, se concursan y en este caso y preguntó: “¿dónde está la ilegalidad?".

Javier Lechuga declaró respecto al señalamiento de que el Simas le asignó obras al director de Obras Públicas Gerardo Berlanga a través de un subalterno y supervisor interno de nombre Aldo Daniel González Ceniceros, utilizando empresas como Digital Plotter, S.A. de C.V., y Proyectobras S.A. de C.V., y por las que se benefició por más de 10 millones de pesos, mostró documentos que indican que quien se ostenta como director general de las empresas en mención es el arquitecto Héctor Cumplido Chávez. “Él es el que presentó la documentación aquí y este documento quien hizo su solicitud para formar parte del padrón. Las empresas datan del año 2013 y se hicieron proveedores desde el año 2015, han tenido contratos en Simas en la planta tratadora removiendo lodos".

A su vez mostró el alta y baja en la nómina municipal de Aldo Daniel, quien trabajó en el área de Proyectos de Obras Públicas y se dio de baja en abril del año pasado, es accionista de estas empresas y hay que preguntarle al señor Cumplido por qué es su socio. “No tiene nada que ver con Gerardo Berlanga".

Finalmente Lechuga dice que “hay muchos rumores de que Berlanga y otros funcionarios son dueños de inmuebles en el Paseo Morelos. Pero ninguna de las propiedades que se comercializaron y se remodelaron en este sector comercial, han sido adquiridas por funcionarios de esta administración y pueden seguirle buscando”.



