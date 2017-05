Rechaza Xavier Herrera red de corrupción; advierte a Anaya de 'fuego amigo'

TORREÓN, COAH.-

Tras rechazar que en el Simas exista una red de corrupción mediante contratistas, creada para beneficiar a funcionarios públicos y al candidato a gobernador por el PRI Miguel Riquelme, como lo denunció el panista Guillermo Anaya, el gerente general de la empresa abastecedora le advirtió a éste que mejor se cuide del "fuego amigo" creado por Luis Fernando Salazar, porque lo engañó con la costosa investigación "que presentó con bombo y platillo".

“Salazar ya está pensando en la alcaldía de tres años y no le preocupa esta elección”, afirmó.

“Memo simple y sencillamente perdió la cordura y perdió la elección. No se fija que lo que está haciendo Luis Fernando ahorita es luchar por él mismo para el 2018, ya no le preocupa el 2017 porque saben que están perdidos”.

En tono sarcástico expresó en recorrido en un operativo de desazolve de redes de drenaje sanitario en la colonia Estrella que con 200 pesos y unas copias certificadas que están a disposición de quien lo solicite explicará como funcionario municipal y empresario lo siguiente:

Guillermo Anaya denunció que: Xavier Herrera formó una red de contratistas a través de las empresas Camel 23 S.A. de C.V., cuyo representante legal es Fernando Campa Elías, su socio en la empresa Eventos Heroca S.A. de C.V., y que opera, entre otros negocios, el bar La Catrina.

“Los proveedores a quienes se les dan contratos están registrados en el padrón del Simas siempre y cuando cumplan con los requisitos: Así que ni empresas fantasmas, ni triangulaciones, ni conflicto de intereses".

Herrera explica que en el caso del señalamiento de la empresa Camel 23, S. A de C.V., es una constructora a la cual si se le ha dado trabajo en Simas. “Pero quiero mostrarles el acta constitutiva certificada ante notario quiénes son los dueños de la empresa y donde no aparece el nombre de Fernando Campa Elías como socio. La realidad y aquí lo ven (documentos del acta constitutiva) los dueños son Ana María García Castro y Erick Alejandro Bedolla Gaytán que no los conozco ni siquiera de palabra apenas los descubrí a raíz de las declaraciones y acusaciones que me hicieron. Yo también me puse a investigar y resulta que el socio principal Erick Alejandro es primo en primer grado de la esposa de Guillermo Anaya, Mayté, que es un primer vínculo”.

Otro dato que para él es relevante es que este proveedor de Simas desde 2015 se casa con Ana Laura Beltrán del Río Anaya, prima hermana en primer grado de Guillermo Anaya (muestra actas de nacimiento y de matrimonio).

“Si fuera corrupción, ¿yo contrataría a estas personas para que realizaran trabajos de desazolve y limpieza de cárcamos a Simas?. Les demuestro que no es socio mio y yo no muestro panfletos ni recortes de periódicos ni fotos cocidas con estambre. Yo muestro documentos oficiales originales y aquí están. Por lo tanto, no aparece Fernando Campa Elías que si es mi socio en una empresa particular, con declaraciones fiscales en orden, se llama Eventos Heroca, S.A de C.V. y no ha facturado ni un solo peso ni al gobierno estatal ni al gobierno municipal. Ni federal y mucho menos al Simas… es mentira esa red y lo único que demuestran son su patadas de ahogado y se les cae el circo".

El PAN acusó a Herrera de asignar obras a Gerardo Berlanga a través de las empresas de su subalterno y supervisor de obras en el municipio, Aldo Daniel González Ceniceros, utilizando empresas como Digital Plotter, S.A. de C.V., y Proyectobras S.A. de C.V., y por las que es beneficiario por más de 10 millones de pesos.

Dice que: “Luis Fernando, Memo, hasta trajeron al presidente del PAN Ricardo Anaya que, quiero decirlo, ellos anunciaron con bombo y platillo que contrataron periodistas abogados, doctores, dentistas y no se cuenta gente para investigar .. no era necesario gastar tanto en nada, con sus mismas investigaciones se les revierte, porque yo tengo un padrón de proveedores el cual se accede y si cuentan con papelería y cumplen con la ley, no tengo por qué contratarlos".

Con relación a dos empresas Digital Plotter, S. A de C.V., y Proyectobras, S. A de C.V., que según Guillermo Anaya y el video presentado por el senador Luis Fernando Salazar, aseguran que Xavier Herrera le asignó obras por 10 millones de pesos al director de Obras Públicas Gerardo Berlanga, vía un supervisor interno de Obras Públicas Aldo Daniel González Ceniceros, explica que “Yo no le he dado obras de ningún tipo ni a Berlanga ni a personas relacionadas con él. Lamentablemente aquí existió un extrabajador que era dibujante, es lo que yo sé y tendrá que ser sancionado si es que existe. Supongo que él puede explicar al respecto”.

Con relación a las propiedades que los panistas señalan como de su propiedad y de su esposa, “ahí también nosotros estamos valorando llevar a cabo las demandas pertinentes. Ya que una serie de propiedades como una casa que vendí hace siete años y tengo los documentos para comprobarlo, sacan la casa de mi mamá domiciliada en segunda de Cobián, es una casa escriturada de hace 40 años".

Por último quiso destacar por la alusión que hicieron de su esposa en la denuncia del PAN que “los temas familiares, los temas de propiedades son internos y son de familia, y Guillermo Anaya no me va a venir a decir si le doy a mi hijo o le doy a mi esposa.. aquí el tema es que los panistas están perdidos".



Expresó en recorrido en un operativo de desazolve de redes de drenaje sanitario en la colonia Estrella que con 200 pesos y unas copias certificadas que están a disposición de quien lo solicite explicará lo reportado. (FERNANDO COMPEÁN)

