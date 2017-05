Espionaje rompe alianza

Miércoles 24 de may 2017, 3:54am

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL SE RETIRAN DE LA ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO

EL SIGLO DE TORREÓN-AEE

Por espionaje gubernamental a periodistas y activistas, las organizaciones de la sociedad civil renunciaron al Secretariado Técnico Tripartita de la Alianza para Gobierno Abierto (AGA), tras cinco años y medio de participación.

Las organizaciones Transparencia Mexicana, Fundar, Artículo 19, Cidac, Imco, Gesoc, Observatorio Nacional Ciudadano, Social Tic, Contraloría Mexicana y Cultura Ecológica decidieron retirarse de la AGA porque el gobierno federal no ha repondido a la demanda de investigar, regular, controlar y sancionar la vigilancia ilegal digital.

Desde agosto de 2016 identificaron que el gobierno participó en la vigilancia ilegal del periodista Rafael Cabrera, dos activistas y un investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, a través de un software de alta tecnología llamado "Pegasus", que infecta teléfonos móviles y obtiene archivos almacenados en el equipo, dijo Juan Manuel Casanueva, director de SocialTIC.

El 11 de febrero de 2017, el periódico estadounidense The New York Times publicó el informe técnico elaborado por Citizen Lab con ayuda de SocialTIC y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), el cual evidencia la posible participación de diferentes dependencias del gobierno mexicano en la vigilancia digital ilegal contra defensores de la salud, explicó Casanueva.

La información periodística reveló que las víctimas del espionaje digitalfueron Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor; Luis Encarnación, director de la Coalición ContraPESO y Simón Barquera, investigador del INSP.

Sin mencionarlos por sus nombres, las organizaciones civiles informaron que los dos activistas participan en la iniciativa de la AGA, particularmente en la construcción del compromiso de obesidad del Tercer Plan de Acción/2016-2018.

Luego de más de tres meses de que se reveló el informe de Citizen Lab, el gobierno federal no ha dado una respuesta concreta a las demandas de la sociedad civil respecto del espionaje digital ilegal, particularmente la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), aseguró que la AGA era un piso de confianza para abrir el diálogo, pero ante tal situación hay un deterioro en la confianza hacia el gobierno federal.

Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, dijo que la AGA no existe sin sociedad civil. "No hay Alianza porque no existe sociedad civil que avale los trabajos", advirtió.

Etiquetas:

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...