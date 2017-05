Denuncia PAN presunta corrupción; PRI lo niega

ACUSAN DESVíO DE MáS DE 180 MILLONES EN GESTIóN DE RIQUELME

El siglo de torreón

Denuncian panistas una presunta red de corrupción alrededor del candidato del PRI, Miguel Ángel Riquelme, en complicidad con funcionarios públicos bajo su mando, que ha servido para desviar más de 180 millones de pesos para su enriquecimiento.

Por su parte, el Comité Municipal del PRI asegura en un comunicado que "los panistas están desesperados y no saben a qué recurrir; sus supuestas investigaciones son tan burdas que caen por su propio peso… los hechos, todos falsos, son tan burdos, aquí enumeraremos algunas de las mentiras que son imposibles de sostener, a reserva de que cada una de las personas que el PAN señala como supuestas implicadas, procedan a poner las denuncias respectivas ante las autoridades correspondientes por difamación, denuncias frívolas, calumnias y los que resulten".

Ayer, Luis Fernando Salazar, senador panista, expuso a detalle tres supuestos casos donde señaló que existen "negocios ilícitos, conflicto de intereses y peculado", por lo que se presentarán tres denuncias.

Miguel Riquelme tomó posesión como alcalde de Torreón en 2014 y designó como director de Obras Públicas a Gerardo Berlanga, como contralor a Javier Lechuga, y a Xavier Herrera como gerente del Simas.

De acuerdo a la investigación, al mes "se creó una red de empresas y constructoras para apropiarse de las obras, desviar recursos y traficar influencias".

Lauro Villarreal, exjefe de Riquelme en la secretaría de Desarrollo Regional, creó Vibla Edificaciones y simula dejarla a cargo de su hijo, que tenía 24 años, y como comisario Javier Lechuga, "un acto ilegal". Gerardo Berlanga se apropió de Proyectos de Ingeniería Laguna S.A. de C.V., y simula dejarla a cargo de su hijo, que tenía 25 años.

A cuatro meses de la gestión de Riquelme, Berlanga adjudica a Vibla su primer contrato para remozar la plaza en Ciudad Nazas, luego en Línea Verde, albercas y otros, por 50 millones de pesos. Asimismo, se autoadjudica a Constructoras y Estructuras Laguna, S.A. de C.V., operada por su exsubordinado Gabriel Díaz Couder, la supervisión de las obras, por más de 11 millones de pesos. Esta empresa además compartía domicilio con la empresa de Berlanga, en un supuesto inmueble de su esposa.

En 2016 y 2017, el gobierno de Rubén Moreira otorgó contratos de obra tanto a Vibla como a Proyectos de Ingeniería Laguna para remozar la plaza de Viesca por más de 30 millones de pesos, a través de la secretaria de Infraestructura acusada de usar empresas "fantasmas", María Esther Monsiváis. Nuevamente aparecieron como representantes legales los hijos de Berlanga y Villarreal. Además, Berlanga adjudicó directamente a una persona física 10 millones de pesos, que se presume es una "caja chica" o empresa "fantasma" que se esconde bajo el nombre de Marisol Vanessa Rodríguez García, quien es beneficiaria del INEA. A esto se suman los 88 millones detectados por el diario Reforma.

La investigación señala que Xavier Herrera formó una red de contratistas para financiar el plan, a través de las empresas Camel 23 S.A. de C.V., cuyo representante legal es Fernando Campa Elías, su socio en la empresa Eventos Heroca S.A. de C.V., y que opera, entre otros negocios, el bar La Catrina. Siguiendo el modus operandi, asigna obras a Berlanga a través de las empresas de su subalterno y supervisor de obras en el municipio, Aldo Daniel González Ceniceros, utilizando empresas como Digital Plotter, S.A. de C.V., y Proyectobras S.A. de C.V., y por las que es beneficiario por más de 10 millones de pesos.

El PAN señaló que el "enriquecimiento descomunal y el crecimiento patrimonial injustificado", se demuestra en la adquisición de numerosas propiedades por parte de los cónyuges de los involucrados.

Por su parte, Guillermo Anaya dijo que él se mantiene por arriba del candidato del PRI en las encuestas, por lo que hizo un llamado a los hombres y mujeres de buena voluntad a sumarse.

A su vez, Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, dijo que el comité respalda las denuncias penales, para que quienes han cometido actos graves de corrupción, como ha quedado "plenamente documentado, vayan a la cárcel". También, Jorge Zermeño, candidato del PAN a la presidencia municipal de Torreón, dijo que las cosas no son por casualidad y los malos gobiernos se reflejan en el deterioro de una ciudad que merece obras de calidad, transparencia y ser gobernada con honradez.

En el comunicado se hace referencia a la investigación que dice haber realizado el senador Luis Fernando Salazar y con respecto a los señalamientos sobre la empresa Vibla Edificaciones S.A. de C.V., se precisa que el Lauro Villarreal no constituyó esta empresa ni es socio de la misma; además no ha sido funcionario de la actual administración municipal, por lo tanto no se configura conflicto de intereses ni ningún otro supuesto de los que señala el senador. Además, Javier Lechuga no funge como Comisario en esta empresa, por lo tanto "todo esto es una absoluta mentira".

En el caso de la empresa Proyectos de Ingeniería Laguna S.A. de C.V., (PILA) en la que falsamente se señala como accionista a Gerardo Berlanga Gotés, no ha tenido un solo contrato de obra pública en la actual administración municipal.

En otra parte del comunicado se indica que en el caso de la empresa Constructora y Estructuras Laguna S.A. de C.V., ninguno de los dueños, ni el administrador, son funcionarios de la actual administración municipal. Los servicios que esta empresa prestó al ayuntamiento están debidamente documentados y avalados de acuerdo a la ley. Además, es mentira que comparta domicilio fiscal con la empresa Proyectos de Ingeniería Laguna. (PILA). La participación de las empresas PILA y VIBLA en concursos nacionales, está sujeta a la ley, cumpliendo con los requisitos y con la entrega de la obra (Plaza de Viesca) en tiempo y forma.

En el señalamiento hacia Marisol Vanessa Rodríguez García, a quien asegura el PAN, Gerardo Berlanga adjudicó directamente 10 millones de pesos, que se presume es una "caja chica" o empresa "fantasma", ella como persona física es contratista del municipio de Torreón desde el año 2010 y los servicios que ha prestado al ayuntamiento están debidamente documentados, así como plenamente avalados su domicilio físico, equipamiento, experiencia, requisitos de carácter fiscal y alta de sus empleados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Respecto al gerente del Simas, Xavier Herrera que asegura el PAN creó una red de contratistas para formar la red: "La empresa Camel 23 S.A. de C.V., es proveedora de Simas y los dueños son Ana María García Castro y Erik Alejandro Bedolla Gaytán. Hay que apuntar que Erik Alejandro Bedolla Gaytán, es primo en primer grado de la señora María Teresa Aguirre Gatytán, esposa del candidato a gobernador del PAN, Guillermo Anaya.

Erik Alejandro además, es esposo de Ana Laura Beltrán del Río Anaya, prima en primer grado de Guillermo Anaya Llamas.

Explican que Fernando Campa Elías no tiene relación alguna, ni es socio, ni accionista, ni representante, ni administrador, ni tiene relación alguna con la empresa Camel 23 S.A. de C.V.

En cuanto a la empresa Eventos Heroca S.A. de C.V., de la cual, como se refleja en todas las declaraciones patrimoniales, sí es socio Xavier Alaín Herrera Arroyo, no tiene ni ha tenido relación alguna ni con el gobierno municipal de Torreón, ni con Simas. La empresa Digital Plotter S.A. de C.V., cumplió con los requisitos para ser proveedor de Simas y no existe relación alguna ni conflicto de interés con el titular del organismo.

Maquinaria y Construcciones SACRO S.A. de C.V., es una empresa que sí existe, realiza obra para diversas instancias de gobierno; en el caso de Torreón, fue la responsable de la pavimentación del bulevar Independencia, obra que le fue adjudicada mediante una licitación pública nacional. Esta empresa cuenta con domicilio físico, equipamiento, experiencia, requisitos de carácter fiscal y alta de sus empleados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Señala el comunicado que las denuncias del PAN son una "cortina de humo" ante la poca claridad del monto y el origen del patrimonio del candidato del PAN, Guillermo Anaya, respecto a lo que no ha podido dar puntual respuesta.

Se trató de localizar a Riquelme, al gerente del Simas y al director de Obras Públicas para que dieran su versión de la denuncia, sin embargo ninguno atendió al llamado.

El siglo de torreón / Iván Corpus

Denuncia. Luis Fernando Salazar explicó a detalle la presunta red de corrupción de Riquelme.

Etiquetas:

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...