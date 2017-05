¿Qué pasará con los shows en México de Ariana Grande?

Martes 23 de may 2017, 3:15pm

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Después del atentado terrorista en la Arena Manchester la noche de ayer lunes que cobró la vida de 22 personas, diversos medios han especulado sobre una posible cancelación de la gira de Ariana Grande, la cual incluye dos fechas programadas para el mes de julio en el Palacio de los Deportes.

Grande tiene previsto presentarse el 12 y 13 de julio en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y el 18 y 19 del mismo mes en la Arena Monterrey.

Mientras que el último mensaje de la cantante en sus redes sociales sólo expresa su dolor, ni los promotores de sus conciertos en México ni su mánager han confirmado sus cancelaciones del Dangerous Woman Tour en la capital.

Al solicitar información a través de Facebook, Ocesa se ha limitado a decir: "Cualquier información al respecto del evento se dará a conocer en el momento de su confirmación en nuestros canales oficiales. Saludos".

Por su parte su representante, Scooter Braun, el mismo que maneja a otros artistas como Justin Bieber, Kanye West y Hilary Duff entre otros, se ha limitado a postear en su cuenta de Facebook el siguiente mensaje:

"Lo de anoche ha sido más que devastador. Como padre no puedo explicar mi dolor y coraje en este acto tan cobarde. Estos eran niños. Fueron atacados por nuestra forma de vivir la vida. Nuestro amor y libertad entre nosotros. No hay palabras que los pueda confortar. No hay nada que se pueda decir para que esas 22 personas puedan regresar con sus familias el día de hoy. Lamento muchísimo su pérdida. Lo siento mucho para todos los afectados. Gracias a la gente de Manchester que se han juntado para salvar vidas y ofrecer un techo. Su coraje y valor son nuestra esperanza. Estamos contigo Manchester".

La cantante tiene programado un concierto en Londres para este 25 de mayo, mismo que aún no ha sido cancelado. La arena donde se presentará ha lanzado un comunicado en donde se lee: "Estamos en contacto con los promotores de la gira de Ariana Grande y los actualizaremos tan pronto tengamos más información sobre las fechas planeadas en el O2".

Por su parte artistas como Tale That y Blondie, han pospuesto sus presentaciones en el Reino Unido en solidaridad a la situación.



Ariana Grande tiene previsto presentarse el 12 y 13 de julio en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y el 18 y 19 del mismo mes en la Arena Monterrey. (ARCHIVO)

Etiquetas: manchester arenaAtentado ManchesterAriana Grande

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...