Desmiente Andrea Noel ser una de las desaparecidas de Manchester

A través de su cuenta de Twitter, la periodista Andrea Noel desmintió ser una de las personas desaparecidas tras el atentado terrorista perpetrado ayer en Manchester, luego del concierto de la cantante pop Ariana Grande.

El ataque ha cobrado la vida de 22 personas.

En una imagen que circuló en Twitter pueden verse los rostros de presuntos desaparecidos, entre ellos el de la integrante del colectivo No Te Calles.

Una joven identificada como Caroline pidió difundir la información para dar con los desaparecidos, a lo que Noel respondió "This photo is fake. I´m not missing (Esta foto es falsa. No estoy desaparecida)".

De acuerdo con reportes de otros usuarios de Twitter, Andrea Noel no es la única que ha resultado afectada por información falsa tras el atentado, ya que un troll de Internet ha difundido la imagen pare crear confusión.

"Horrible lo que sucedió, también terrible que trolls logren confundir aún más la búsqueda de personas heridas por el simple afán de trollear", condenó Andrea Noel.



