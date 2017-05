El santista Kevin Lara, ilusionado por Mundial

Daejeon, corea del sur.- El mediocampista de la Selección Nacional de México de futbol sub 20, Kevin Lara, admitió que dejaron de hacer su futbol ante Vanuatu, por lo que tienen una "espina clavada".

"En el juego pasado no hicimos las cosas tan bien y tenemos esa espinita de demostrarnos a nosotros que solamente fue un mal día y queremos exponer lo que realmente somos", dijo.

Consideró que pese a que se llevaron un susto en el primer juego, tienen plena confianza en que lograrán resultados muy importantes en esta competencia.

"Somos muy capaces de hacer un buen papel, ya demostramos en partidos anteriores que tenemos mucha capacidad para llegar lejos", apuntó.

Destacó que están ilusionados por participar en una competencia de esta magnitud y hacer historia, "nunca nadie ha quedado campeón en el Mundial sub 20 y nosotros contamos con esa oportunidad".

Lara se mostró muy feliz por haber tenido actividad en el primer juego, consciente que fuera o dentro del terreno de juego debe respaldar siempre a sus compañeros.

"Me sentí muy feliz, tenía muchas ganas de jugar, siempre estoy a la disposición del equipo aunque me toque estar únicamente 20 minutos, 90 o no participar apoyando a los compañeros desde afuera, cuando me toca entrar hago todo siempre en beneficio de mi equipo", sentenció.

ACTIVIDAD DE AYER

Francia hizo valer su superioridad y su condición de favorita al imponerse con claridad 3-0 a Honduras, mientras que Ecuador dejó escapar dos puntos en el último suspiro ante Estados Unidos, que le empató a tres.

En los otros dos partidos de esta tercera jornada del torneo Vietnam y Nueva Zelanda empataron a cero y Senegal se impuso por 0-2 a Arabia Saudí.

En el partido inaugural del grupo E, Francia refrendó su condición de favorita al título dominando desde el principio a los hombres de Carlos Tábora, que les exigieron poco a los campeones de Europa Sub 19.

Sendos goles en el primer tramo de dos de sus figuras de mayor proyección, el ariete del PSG Jean-Kevin Augustin (que anotó con un gran disparo de falta) y el medio del Nantes Amin Harit, dieron absoluta tranquilidad a una Francia que incluso bajando el ritmo volvió a marcar gracias a un saque de falta que cabeceó Terrier.

En el sector F, Ecuador salió decidido ante Estados Unidos y en los primeros minutos se plantó con ventaja de 2-0 con goles de Lino y Cabezas, muy punzantes junto con Corozo.

Los norteamericanos, con mayor posesión de balón, lograron serenarse y José Sargent hizo doblete antes de que Jonathan Klinsmann se hiciera un lío con el balón y le regalase el tercero a Cabezas, pero en el último minuto, Luca de la Torre marcó el gol del empate a tres.

El canterano de Santos, Kevin Lara tuvo participación en el primer partido del Tricolor ante Vanuatu. (Cortesía)

