Farmacia externa surtirá a hospital

FARMACIAS DEL ROSARIO DOTARá LO QUE NO HAY EN ALMACENES

El siglo de torreón

Tal y como se hiciera en el Hospital del Magisterio, Farmacias del Rosario surtirá los faltantes en el Hospital General de Torreón.

A unos días de que se lleven a cabo las elecciones, el Hospital comenzó a solicitar a Farmacias del Rosario los insumos y medicamentos que no existen en su almacén, de manera directa, a fin de que los pacientes y sus familiares no tengan que solventar el costo por el desabasto.

Pasaron cinco años para que la Secretaría de Salud adoptara una solución de este tipo, pues desde entonces el surtimiento escasas veces rebasaba el 25 por ciento, según lo reportaron trabajadores de la institución en su momento.

El director del Hospital Jaime Ortega, dijo que desconoce el proceso por el cual el estado determinó asignar a la farmacia saltillense para el surtimiento del Hospital.

-¿Se asignó a la farmacia a través de una licitación?-

"Eso se lo tienes que preguntar a Saltillo (…) si me llega y me soluciona a mí el problema, de maravilla, ¿como viene? Ah no sé, no voy a preguntar porque no está en mí preguntar eso ¿Me soluciona? Sí, ¿Me evita que gaste? Sí, ¿Me ayuda a la gente? Anda de maravilla ", respondió.

Añadió que la farmacia "va a estar pegada con nosotros, todo lo que necesitemos nosotros se lo vamos a solicitar a Farmacia del Rosario, eso viene del estado, a nosotros nos viene a solucionar muchos problemas, porque lo que le mandaba comprar a la señora, ya se lo voy a pedir a Farmacias del Rosario para que nos surta".

El director dijo que se tiene un presupuesto destinado para la adquisición del medicamento y al igual que en el proceso, manifestó desconocer la cantidad.

Jaime Ortega negó que se tratara de una medida electoral, pues dijo que ante las carencias que enfrenta la institución, debe permanecer hasta que finalice el sexenio.

"Debe quedarse mínimo lo que queda esta administración, por lo menos de aquí a diciembre, que es cuando hay cambio de gobierno y después Dios dirá".

El director señaló que en esta semana si no todo, al menos gran parte de material y medicamento que no tenga el Hospital, la farmacia privada deberá proveerlo sin costo para el paciente.

Durante la crisis más grave de medicamentos e insumos del Hospital del Magisterio, el estado designó a Farmacias del Rosario para reforzar el surtimiento. En los hospitales se instalaron módulos donde los usuarios acudían directamente a surtir su receta. Sin embargo, el surtimiento nunca fue al cien por ciento, según la queja de varios docentes.

El siglo de torreón / Edith González

Situación Varias crisis han sufrido los hospitales de la ciudad. Varias crisis han sufrido los hospitales de la ciudad. ⇒ Desde que inició la administración de Rubén Moreira, Hospitales de la Laguna registraron desabasto en hospitales. ⇒ Los secretarios de salud atribuyeron la crisis a las licitaciones desiertas. ⇒ A partir de la semana pasada, una farmacia externa apoya al hospital.

¿Solución?. A unos días de las elecciones estado encuentra "solución" al desabasto del Hospital General; surtirá farmacia externa los faltantes.

